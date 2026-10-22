La Diputación de Valencia lidera la creación de una plataforma para fomentar la participación ciudadana en la UE

La Diputació de València, en calidad de presidenta de la red europea Partenalia --que representa los intereses de las provincias y entidades intermedias de la UE-- ha presentado la Academia de Participación Ciudadana. - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, en calidad de presidenta de la red europea Partenalia --que representa los intereses de las provincias y entidades intermedias de la UE-- ha presentado la Academia de Participación Ciudadana, una nueva plataforma que nace con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, especialmente de jóvenes y otros colectivos vulnerables, en la vida política de la Unión Europea.

La creación de esta Academia se enmarca en el Proyecto ProVote, una iniciativa de la que forman parte provincias, municipios, organizaciones juveniles, centros de investigación y entidades especializadas de distintos países europeos, y que busca principalmente incentivar la participación ciudadana en la construcción europea desde las instituciones más próximas. Partenalia lidera este trabajo junto a Regiodev (organización dedicada a conectar las instituciones de la UE con los gobiernos locales).

La Academia de Participación Ciudadana se ha presentado durante la jornada 'De las voces locales a la influencia democrática', que se ha celebrado este jueves en el MuVIM, y en la que han participado representantes de Grecia, de Rumanía, de Alemania, de Francia, de Albania, de Italia y de distintas provincias españolas.

El propósito concreto de la Academia, al igual que el del proyecto ProVote, es ofrecer herramientas concretas a quienes tienen la responsabilidad de abrir puertas (municipios, provincias y organizaciones de la sociedad civil) a los ciudadanos para que participen en las decisiones de las políticas comunitarias que les afectan.

En este sentido, el diputado de Fondos Europeos de la Diputación y actual presidente de Partenalia, Juan Ramón Adsuara, que ha abierto la jornada junto al secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha afirmado que "la participación en la vida política empieza en los pueblos y las ciudades, pero hay colectivos, como los jóvenes, que no sienten ese interés o no encuentran facilidades. Esta iniciativa nace precisamente para acabar con esta situación".

Adsuara ha destacado que "los gobiernos locales e intermedios somos el nivel más cercano a la ciudadanía y, por eso mismo, el mejor punto de partida para acercar Europa a las personas".

"Por ello la Academia está pensada para que un municipio, una provincia o una entidad social pueda formarse, inspirarse en experiencias que ya han funcionado en otros lugares de Europa, y diseñar sus propios procesos participativos. Procesos que lleguen a quienes hoy no llegan, y que no terminen cuando se recoge la opinión de la ciudadanía, sino que le devuelvan una respuesta y le muestren qué ha cambiado gracias a su implicación. Porque participar no es solo opinar, es poder influir y saber que se ha influido", añade en un comunicado.

Tras la apertura institucional, la directora de Regiodev, Tessy Melidi, ha detallado el funcionamiento de la nueva Academia de Participación Ciudadana, para dar paso a la ponencia académica de Ricard Calvo, catedrático de Sociología de la Universitat de València, titulada 'Abriendo el debate: ¿participación o no participación? esa es la cuestión'. Ha tratado de explicar quién participa realmente en Europa, quién queda fuera y por qué.

Después se han celebrado dos mesas redondas. La primera, '¿Quién sigue faltando? Barreras a la participación entre generaciones y territorios', ha estado protagonizada por representantes de la juventud, del mundo rural y de comunidades que se sienten infrarrepresentadas.

En la segunda mesa, 'De la voz a la influencia: soluciones locales para una democracia más inclusiva', se han debatido soluciones para convertir la voz de la ciudadanía en influencia real, a partir de experiencias locales de Valencia, de Jaén, de Hannover, de Albania o de Francia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVA

Uno de los momentos "más relevantes" de esta jornada ha sido la entrega, de la mano de Juan Ramón Adsuara y de José Tárrega, director general de Participación de la GVA, de los reconocimientos a las provincias y municipios que han demostrado un compromiso destacado con la participación ciudadana inclusiva, con la participación electoral y el compromiso democrático, con la implicación de la juventud y de las comunidades infrarrepresentadas, y con la comunicación de la Unión Europea y el acercamiento de Europa a la ciudadanía local.

El resto de la jornada ha estado dedicada de manera especial a la participación juvenil, a través de un Laboratorio de Participación Juvenil, con la colaboración del Consell Valencià de la Joventut.

Al respecto, Juan Ramón Adsuara ha manifestado que "a menudo se dice que la juventud no participa, pero los datos y la experiencia nos dicen otra cosa: la juventud participa, pero lo hace de formas distintas, en espacios distintos y con otros tiempos. Son las instituciones las que tienen que adaptarse, explicar mejor, escuchar más y responder con claridad".

De este modo, la provincia de Valencia se ha convertido en epicentro del debate político y técnico, en el que se ha reafirmado que la democracia europea se construye y se consolida desde la cercanía de nuestras entidades locales.