El DOGV publica el cese de Elena Albalat tras conocerse que encabezará la lista del PP por Castellón al Congreso el 29N

Archivo - Imagen de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. - GVA - Archivo

VALENCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este domingo por el que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, dispone el cese de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, tras conocerse que encabezará la lista del Partipo Popular por Castellón al Congreso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según consta en el decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en los artículos 12.1, letra c); 29, y 34.2 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, se dispone el cese, a petición propia, de Elena Albalat Aguilella como consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, "agradeciéndole los servicios prestados".

Llorca, el pasado jueves, preguntado sobre cómo puede afectar al Consell este movimiento, señaló: "En los próximos días tendrán noticias".