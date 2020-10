DomusVi, tras los indicios de delito en Llíria: "Pongo la mano en el fuego por la mayoría de los trabajadores"

VALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora asistencial de DomusVi, Fini Pérez, ha defendido la gestión de las residencias de la compañía y, en concreto, sobre el geriátrico de Llíria, donde recientemente Fiscalía ha mandado al juzgado unas diligencias al ver posible delito contra la integridad moral en el trato dispensado a varios ancianos, ha dicho: "Pongo la mano en el fuego por la mayoría de los trabajadores. Se hace un trabajo excelente".

Pérez se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido para explicar el protocolo seguido en los centros de la compañía frente al Covid-19. La mayoría del encuentro se ha centrado en la residencia DomusVi de Llíria, sobre la que se han hecho públicas unas imágenes en las que se aprecia a ancianos desatendidos. El ministerio público abrió de oficio el 9 de septiembre diligencias penales tras la denuncia de una exempleada del centro que grabó imágenes de los ancianos.

Pérez, sobre este asunto, ha indicado en primer lugar: "Estamos al lado de las familias", y ha recordado que el centro también ha abierto una investigación interna. Mientras tanto, ha pedido dejar que la justicia "hable por sí misma": "Estaremos a disposición de todo lo que se nos pida por parte de las autoridades y daremos cuenta de lo que sea necesario. En este momento, en el que está un procedimiento judicial abierto, hay que dejar que la investigación siga su curso", ha reiterado.

Sobre las imágenes, ha afirmado: "No me gustaría entrar en ningún momento a valorar si puede haber justificación de las imágenes. Las imágenes son impactantes y debemos mirar internamente si hay que corregir algo", ha puntualizado.

Y en relación con los trabajadores, Pérez ha señalado que pone "la mano en el fuego" por la "mayoría" de ellos y su buen hacer: "La mayoría de nuestros trabajadores realiza su trabajo de forma responsable y excelente. No puedo decir que el 100 por cien lo hace así aunque estoy prácticamente segura de que todo el mundo lo hace lo mejor que puede". "Pongo la mano en el fuego por nuestro personal, se hace un trabajo excelente", ha aseverado, para agregar: "No me creo que nadie venga a trabajar con idea de hacer daño".

Pérez ha señalado que "la sociedad debería ver cómo se trabaja en los centros, qué perfil de usuarios hay y qué es lo que se hace". "Los ancianos son muy dependientes y generan un trabajo no solo físico, sino también intelectual a la hora de buscar terapias y alternativas para que su vida sea mejor", ha dicho.

Preguntada por si considera que la difusión de las imágenes por parte de la extrabajadora de la residencia se debe a una venganza, ha contestado: "No quiero saber por qué la trabajadora hace publicas las imágenes. Cuando uno ve una situación de vulnerabilidad o cree que se vulneran derechos de colectivos, lo que se debería hacer es informar directamente a las personas que dirigen la residencia. Creo que es la manera de actuar", considera.

Y ha apostillado: "Si lo ha hecho por venganza o no, me es igual. A nosotros nos toca como compañía hacer una investigación interna y ver si hay que corregir alguna cosa o cambiar algún procedimiento", ha insistido.

EN ALCOI, AL 200%

Otro de los ejes de la rueda de prensa ha sido la situación atravesada en la residencia de Alcoi, gestionada por DomusVi, que durante la pandemia del Covid-19 registró 73 muertes. Pérez ha afirmado que en el geriátrico se trabajó con un "montón" de procedimientos que "estaban bien realizados".

"Se trabajó al 200 por cien. Se hizo todo lo humanamente posible, se colaboró con la administración pública y desde el principio del brote teníamos allí a un equipo del hospital", ha explicado.

No obstante, ha recordado que en Alcoi se ha abierto una investigación una vez pasado el brote y se ha hecho un cronograma de todo lo que había pasado y las respuestas desplegadas: "Por Alcoi estamos muy tranquilos porque se han hecho bien las cosas, independientemente de la desgracia del virus", ha apostillado.

Sobre las ratios, ha indicado que Alcoi "siempre ha cumplido con los ratios establecidos, y ahora está por encima en el ratio asistencial". "Nosotros daremos todas las explicaciones pertinentes y explicaremos con transparencia todo lo que se ha hecho y la justicia dirá", ha agregado.

Al respecto, interpelada por la acción de apartar a la directora de Alcoi de su cargo, ha aclarado: "Está de baja laboral. No hemos apartado a la directora. Está de baja temporal, una decisión que ha tomado de manera personal. Desde el grupo estamos muy tranquilos con la actuación en ese centro y todo el equipo se dejó la piel, entre ellos la directora", ha aseverado.

COVID, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Pérez ha explicado así mismo la manera de actuar en los centro frente a la Covid-19. Sobre el material y EPIs, ha dicho que en estos momentos hay stock en los centros para tres meses y existe un procedimiento específico de limpieza en el que se realizan desinfecciones periódicas, de manera más intensa en las zonas comunes.

Sobre los test ha indicado que hay dos procedimientos. El primero, es un seguimiento aleatorio de los trabajadores, en el que se hacen test a empleados sin sintomatología; y el segundo, cuando algún empleado avisa que es positivo o el virus llega a los residentes, se practica un cribaje masivo en el centro.