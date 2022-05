Dos cortos documentales, uno de ficción y dos de animación: el II volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2022'

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura, ha presentado el segundo volumen del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2022', con el que se pretende promocionar y dar a conocer la producción anual del cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales, así como en la industria audiovisual.

Para esta nueva publicación, se han seleccionado cinco cortometrajes: dos cortos documentales, uno de ficción y dos de animación, según ha detallado la Conselleria en un comunicado.

El IVC elabora dos volúmenes anuales del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana'. El primer volumen se publica en enero, y el segundo, en junio, con un máximo de seis cortometrajes por cada uno de ellos. Asimismo, el Institut Valencià de Cultura realiza la promoción del catálogo de cortometrajes por un periodo de doce meses.

La selección está formada por 'The Way I Welcome You', de la valenciana Amparo Fortuny; 'Chimborazo', de la ecuatoriana Keila Cepeda; 'Pasando Teruel', del valenciano Manuel Omonte; 'El Maestrat filmat', del castellonense Fermín Sales, y 'Papirola', del uruguayo Fabián Molinaro.

DOCUMENTALES DE AUTOR

'El Maestrat filmat' es un cortometraje documental escrito, dirigido y producido por el castellonense Fermín Sales (Albocàsser, 1990) en el que se recuperan numerosos materiales fílmicos, desde los años treinta del siglo pasado, sobre la vida rural en la comarca de L'Alt Maestrat.

Desde 2016, Fermín Sales desarrolla el proyecto 'El Maestrat filmat' con el apoyo del Grup de la Memòria Històrica de Benassal. Dentro de este proyecto ha realizado el documental interactivo 'El Maestrat filmat - La memòria rescatada' (2019), así como el corto documental 'El Maestrat filmat' (2022).

También ha producido el proyecto multiplataforma 'Territori de transhumància' (2020). En la actualidad desarrolla el proyecto 'Paisatges en solsida'. Estos tres proyectos cuentan con el apoyo del Institut Valencià de Cultura.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Jaume I de Castelló, Fermín Sales es creador audiovisual especializado en cine documental. Su trabajo reflexiona sobre elementos como la imagen, la memoria y el territorio.

Por otro lado, 'The Way I Welcome You' es un cortometraje documental escrito y dirigido por la valenciana Amparo Fortuny y producido por Karen Kelly para The Next Day Films. La historia tiene como protagonista a Khabat, que fue detenida con su familia mientras buscaba asilo en Escocia. Ahora, junto con su hermana, explora cómo sus recuerdos se han transformado con el paso del tiempo. Estos recuerdos están ligados a los lugares que ella habitó, y desvelan su transformación personal a través de la resonancia de sus recuerdos en el presente.

Según Amparo Fortuny, "el corto explora cómo la memoria y los lugares que se han habitado a lo largo de la vida resuenan en el presente e interactúan con el concepto de identidad".

Graduada en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Amparo Fortuny ha dirigido ya tres cortometrajes y el largometraje documental 'Estudiar en primavera' (2014), que ha tenido un largo recorrido por festivales de cine. Actualmente compagina la dirección y la producción con la docencia, impartiendo clases de realización audiovisual y narrativa en Glasgow Clyde College (Escocia).

UN VIAJE POR RINCONES OLVIDADOS

'Pasando Teruel' es un corto de ficción dirigido y producido por Manuel Omonte (València, 1994). Con guion de Omonte y Lucía Fernández, el corto es un viaje por los rincones de una provincia olvidada, una 'road movie' entre pueblos que se derrumban.

Graduado en la Escuela Superior de Arte y Diseño, el valenciano Manuel Omonte cursa estudios en la Escuela de Cine Bande à Part en Barcelona, mientras prosigue su carrera como cineasta. Omonte también es autor del corto 'Ciudad Chicle' (2021).

ANIMACIÓN VALENCIANA

'Chimborazo' es un corto de animación dirigido por la ecuatoriana Keila Cepeda (Riobamba, 1994) y producido por el máster en Animación de la Universitat Politècnica de València, con guion de Keila Cepeda, Tatiana Santiago, Daniel Barrachina, Félix Loche, Tina Piñero y Ángel Povedano.

El corto cuenta la historia de Baltazar y la tradición de los comerciantes de hielo. A pesar de su edad, Baltazar sube todos los días al glaciar del Chimborazo, en Ecuador, para conseguir hielo y luego venderlo.

Licenciada en Producción Multimedia y Audiovisual por la UDLA y máster en Animación de la UPV, Keila Cepeda comenzó a trabajar en animación en 2015. Desde entonces ha participado en el desarrollo y la animación de cortometrajes y series animadas como 'Kucla' (2017), 'Los Crakoshans' (2018) y 'Un cuarto de equipaje' (2021).

Asimismo, 'Papirola' es un corto de animación dirigido por el ilustrador y animador uruguayo Fabián Molinaro (Montevideo, 1994) y producido por el máster en Animación de la Universitat Politècnica de València, con guion de Sheila Ballesteros, Violeta Just, Fabián Molinaro, Gabriel Molinaro, Andrea Reche y Manuel Zapater.

Este corto cuenta la historia fantástica de Nico, un niño de ocho años que tiene la capacidad de doblar todos los objetos como si fueran de papel. Con todos estos papeles conforma un nuevo amigo con personalidad propia y con quien pretende irse de viaje, pero su madre le advierte de que no tiene billetes para su amigo.

Fabián Molinaro ha participado como animador en diversos proyectos como 'La música del ascensor', de Adrián Doménech, el videoclip 'Too Far Gone', de la banda Good Tenants, y la publicidad del máster en Animación de la UPV 'Da el salto'.