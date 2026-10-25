Dos fallecidos y tres heridos en un accidente de tráfico en la N-340 en Vila-real

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

CASTELLÓ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --una mujer de 77 años y un hombre de 45-- han fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico entre tres vehículos ocurrido este domingo en la N-340, en término de Vila-real (Castellón).

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir un aviso sobre las 10.40 horas alertando de un accidente de tráfico en la N-340 en el kilómetro 969, ha movilizado dos unidades del SAMU, una de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) para atender a cinco personas.

Los equipos sanitarios han confirmado la muerte de dos personas: una mujer de 77 años y un hombre de 45, tras practicar a ambos maniobras de RCP avanzadas.

Un hombre de 39 años, que presentaba heridas leves, ha rechazado ser trasladado a un centro hospitalario. Una mujer de 59 y un hombre de 58 presentaban politraumatismos graves, por lo que han sido trasladados al Hospital General de Castellón.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado dos dotaciones del parque de la Plana Baixa.