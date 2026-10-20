El EACC dedica el ciclo 'Espai Cinema' al cine 'underground' de Nueva York - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 20 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), centro dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), dedica una nueva edición de 'Espai Cinema' al cine 'underground' de Nueva York. El ciclo, comisariado por Rafa Cervera, reúne seis películas que retratan el espíritu colaborativo, experimental y transgresor del movimiento 'No Wave Cinema', caracterizado por la filosofía 'Do it yourself'.

Las proyecciones tendrán lugar los martes, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Tras cada sesión, el artista visual Carlos Bonet conducirá un coloquio con el público para profundizar en las obras programadas y en el contexto cultural en el que se desarrolló el 'No Wave Cinema', una escena en la que el cine convivía con la música, la pintura, el vídeoarte, la poesía y la 'performance'. En la primera sesión también participará el comisario del ciclo, Rafa Cervera.

Las sesiones cinematográficas comenzarán el martes 20 de octubre con 'Downtown 81', dirigida por Edo Bertoglio y escrita por Glenn O'Brien. La película sigue al artista Jean-Michel Basquiat por las calles del centro de Nueva York y ofrece un testimonio audiovisual de la efervescencia artística de la ciudad a comienzos de los años ochenta. Rodada entre 1980 y 1981, la cinta se terminó y estrenó el año 2000.

La programación continuará el martes 27 de octubre con 'Face Addict', también de Edo Bertoglio, un documental que recupera recuerdos y testimonios de la escena 'underground' neoyorquina de los años setenta, de la que el cineasta formó parte.

Durante el mes de noviembre, el ciclo ofrecerá cuatro nuevas sesiones: '135 Grand Street', de Erick Beckman el día 3; 'Tally Brown, NY', de Rosa von Praunheim, el día 10; 'Beauty Becomes the Beast', de Vivienne Dick, el día 17; y 'The Offenders', de Scott B y Beth B, el día 24. Las películas exploran la música, los personajes, la experimentación cinematográfica y las inquietudes sociales de una escena artística que desafió las convenciones y abrió nuevas vías de expresión audiovisual.

Toda la información sobre el ciclo, así como los detalles de las sesiones y actividades complementarias, está disponible en las páginas web del Institut Valencià de Cultura y del Espai d'Art Contemporani de Castelló.