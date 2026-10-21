La economía y el acceso a la vivienda, entre las principales fuentes de frustración de la juventud valenciana

Presentación del estudio - FUNDACIÓN SM

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La "incertidumbre" económica, las dificultades de acceso a la vivienda y una "creciente desconfianza" hacia el funcionamiento de la democracia aparecen entre las principales fuentes de frustración de los y las jóvenes de la Comunitat Valenciana.

Así lo recoge 'Jóvenes españoles 2026 Comunidad Valenciana', el informe de la Fundación SM que analiza los valores, las preocupaciones, las expectativas y las formas de participación de la población joven de entre 15 y 29 años.

De acuerdo a esta radiografía, las principales fuentes de frustración se relacionan con la economía, el empleo y la falta de tiempo personal. El 39,7% señala no llegar a fin de mes o los problemas económicos en casa; el 33,9%, no encontrar trabajo o tener trabajos mal pagados; el 32,7%, tener demasiado que hacer y no disponer de tiempo para sí mismo; y el 30,9%, no poder tener una vivienda propia.

A la hora de valorar el empleo, el aspecto más importante es contar con un buen salario (42,2%), seguido de disfrutar de un buen ambiente laboral (39%). También destacan el equilibrio entre la vida profesional y personal (25,3%) y la flexibilidad horaria (23,5%).

De cara a la felicidad futura, los factores más mencionados son tener un buen empleo (18,7%), disponer de mucho dinero (18,2%) y tener una vivienda propia (14,3%). En una escala de 0 a 10, los jóvenes sitúan en 6,6 la dificultad de acceder a una vivienda adecuada; en 6,1 la de trabajar en algo que les guste; en 5,9 la de formar una familia; y en 5,8 la de lograr la independencia económica.

Por otra parte, la juventud de la Comunitat Valenciana concede una gran importancia a los estudios y la formación: el 88,3% los considera bastante o muy importantes en su vida, un porcentaje que sitúa la educación entre los aspectos relevantes para este grupo.

Sin embargo, los estudios también aparecen entre las fuentes de preocupación: el 27,5% señala los problemas relacionados con los estudios como una de las situaciones que le generan frustración. Los datos reflejan así una doble realidad: la formación ocupa un lugar destacado en las prioridades juveniles, pero el recorrido educativo también puede estar acompañado de dificultades.

El estudio también revela que en la Comunitat Valenciana, el 33,7% de los jóvenes considera la religión bastante o muy importante en su vida. El 35,2% se identifica como católico y el 25,8 % se declara ateo o no creyente. Estas cifras describen una realidad plural, en la que conviven distintas formas de relación con la religión.

Junto a estas identificaciones, se observa la presencia de distintas creencias espirituales: el 64,2% afirma creer en el karma, el 51,5% en la vida después de la muerte y el 38,2% en la reencarnación. Las creencias adquieren especial relevancia en momentos difíciles (56,5%) y ante la muerte de un ser querido (53,8%).

LECTURA Y OCIO JUVENIL CADA VEZ MÁS DIGITAL

El ocio juvenil valenciano se orienta cada vez más hacia el ámbito digital y doméstico, con actividades como ver películas y series en línea, usar redes sociales, navegar por internet o ver la televisión. Este modelo convive con actividades sociales, como salir a comer o cenar y compartir tiempo con amistades, mientras pierden peso las prácticas asociadas al consumo de alcohol y a la asistencia a bares y discotecas.

Entre los usos de internet más extendidos figuran chatear (70,2%), escuchar música, radio o pódcast y ver películas (63%) y utilizar redes sociales (61,1%).

La lectura forma parte de los hábitos cotidianos del 55% de los jóvenes valencianos: el 34% lee libros, prensa, revistas o cómics durante al menos quince minutos todos o casi todos los días, y el 21% lo hace una o dos veces por semana. Estos datos sitúan la lectura como una práctica relevante dentro de su tiempo libre.

El 64% de la juventud valenciana declara estar poco o nada satisfecha con el funcionamiento de la democracia. En este contexto, el 52,9 % está bastante o totalmente de acuerdo con que a veces hace falta mano dura, aunque se sacrifiquen algunas libertades, y el 51 % con que un régimen autoritario puede permitir una convivencia más pacífica.

El 75,6% considera que la democracia mejoraría con más expertos elegidos por sus méritos y menos políticos elegidos en las urnas, mientras que el 73 % está de acuerdo con que, al final, todos los políticos son iguales.

Pese a este malestar, la juventud valenciana no presenta altos niveles de polarización: el 22% afirma que llegaría a perder amistades por defender sus posiciones políticas. En cuanto a la participación, el 43,3 % ha secundado alguna huelga, el 38,5 % ha firmado una petición y el 34,6 % ha asistido a una manifestación.

En una escala de 0 a 10, los jóvenes valencianos puntúan con un 7,4 su disposición a comprobar si una noticia recibida por internet o redes sociales es verdadera, y con un 6,9 su capacidad para seleccionar contenidos fiables. La puntuación del uso de las redes sociales como principal lugar de información es de 6,8.

El 52% afirma seguir activamente a creadores de contenido o influencers en redes sociales. Entre quienes los siguen, el 71% está bastante o totalmente de acuerdo con sus posiciones políticas y un tercio reconoce haber cambiado alguna vez de opinión tras escucharles.

Otro dato que ofrece el estudio es que el 68,6% cree que algunas mujeres intentan conseguir privilegios en nombre de la igualdad, el 61,4 % considera que muchas utilizan su apariencia física para atraer a los hombres y después rechazarlos, y el 53,8% opina que las mujeres suelen interpretar comentarios inocentes como sexistas.

En el ámbito de la pareja, el 48,3% está de acuerdo con que hombres y mujeres deben controlar con quién se relaciona su pareja, y el 46,4% con que, para que una mujer esté segura, debe permitir que un hombre la proteja. Además, el 43,8% considera que los hombres deberían sacrificar su bienestar para proporcionar bienestar económico y el 37,9% cree que las mujeres deben encargarse de las tareas de cuidado para que una familia funcione.

La conciliación sigue percibiéndose como un reto más asociado a las mujeres: el 47,5% considera que ellas afrontan más dificultades para conciliar trabajo y familia, el 35,6% cree que las dificultades son iguales para ambos géneros y el 17% señala a los hombres.

PERSONAS MIGRANTES

El 77,4 % de los jóvenes valencianos que han participado en este estudio considera que las personas inmigrantes deben adaptarse a las costumbres y la cultura españolas, mientras que el 64,3% defiende que se respeten sus costumbres siempre que no contradigan la Constitución.

El 68,7% cree que empieza a haber demasiados inmigrantes en España y el 64,4% considera que su presencia ha hecho crecer la delincuencia. A su vez, el 54,2% afirma que España necesita a la población inmigrante para mantener su nivel de vida y el 69,3% defiende que se debe atender y acoger a los menores no acompañados. Por otro lado, el 50,4% cree que las personas inmigrantes quitan el trabajo a la población española.