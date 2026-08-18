Educación destina más de 10,4 millones a apoyar la actividad de conservatorios en 2026

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VALENCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinada a conservatorios municipales, centros autorizados y centros integrados que impartan enseñanzas regladas elementales y profesionales de música y danza en la Comunitat Valenciana, con una dotación global de 10.461.557,52 euros para el ejercicio 2026.

Podrán optar a estas ayudas las entidades locales y privadas sin ánimo de lucro titulares de dichos centros. La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para el periodo 2024-2027 y responde al apoyo de la Generalitat a las enseñanzas artísticas regladas y a una oferta educativa de calidad, accesible y equilibrada en todo el territorio.

La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante un sistema de prorrateo y a través de un procedimiento que unifica la solicitud y la justificación en un único trámite. Esta modalidad permite simplificar la gestión administrativa para los centros beneficiarios, agilizar la tramitación y optimizar la distribución de los recursos públicos sobre la base de los gastos efectivamente acreditados, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Las subvenciones permitirán financiar gastos realizados entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Entre los conceptos subvencionables figuran los gastos de personal docente, incluyendo horas lectivas, de gestión y complementarias vinculadas a la actividad educativa, así como gastos asociados al funcionamiento ordinario de los centros.

Asimismo, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas o recursos destinados a la misma finalidad, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada.

La presentación de solicitudes se realizará exclusivamente por medios electrónicos a través de la sede habilitada por la Generalitat. El plazo permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

La asignación de las ayudas combinará una primera fase de prorrateo destinada a cubrir hasta el 20 por ciento de los gastos computables de cada centro y una segunda distribución basada en un sistema de puntuación.

Entre los principales criterios de valoración se incluyen aspectos relacionados con la calidad y amplitud de la oferta educativa, como el número de especialidades profesionales impartidas, el porcentaje de alumnado matriculado en enseñanzas profesionales o en cursos superiores, la obtención de premios profesionales autonómicos y la existencia de una baja tasa de abandono escolar.

También se valorará la necesidad territorial de la oferta educativa en determinadas comarcas de la Comunitat Valenciana, así como la disponibilidad de una página web actualizada que incluya información académica, institucional y de transparencia sobre la actividad subvencionada.

Con esta línea de ayudas, la Conselleria fortalece las enseñanzas regladas de música y danza en toda la Comunitat Valenciana, favoreciendo la estabilidad de los centros y garantizando el acceso del alumnado a una formación artística de calidad.