'Eixam', 'Cowgirl' y 'El mal padre' encabezan las nominaciones Lola Gaos

Acto de lectura de nominaciones a los Premios Lola Gaos - AVAV

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Eixam', 'Cowgirl', y 'El mal padre', y 'La Pietà', encabezan las nominaciones de los IX Premis Lola Gaos, que se entragarán en una gala que se celebrará el 28 de noviembre en el Palau de la Música de València y será retransmitida por À Punt

Así, lo ha dado a conocer la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), Gloria March, que ha destacado que estos galardones son un reconocimiento a todos los profesionales que "hacemos día a día que el sector audiovisual valenciano crezca y mejore" en una nueva edición que continúa con el apoyo del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana y en la que se suma como coorganizador del Institut Valencià de Cultura (IVC).

El acto de lectura se ha celebrado en la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de València, en el marco de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani, que este año ha acogido el anuncio en su sede principal. La actriz Olga Alamán y la maquilladora Esther Guillem han sido las encargadas de dar a conocer a las personas y obras finalistas.

Los profesionales valencianos que han trabajado en 'Eixam'; encabezan las nominaciones de esta edición, con 18 candidaturas individuales repartidas en 15 categorías por su trabajo en la película. La cinta no concurre como producción a los Premis Lola Gaos, pero los profesionales valencianos que han participado en ella pueden optar individualmente a los galardones por su trabajo.

Le siguen 'Cowgirl', con 10 nominaciones, incluidas las categorías de mejor largometraje de ficción y mejor guion, y 'El mal padre', de Roberto Bueso, con 8. Por su parte, 'La Pietà', de Rafa Molés y Pepe Andreu, con seis nominaciones, entre ellas mejor largometraje documental y dirección, así como 'Después de Kim' con tres y 'La violinista' con dos.

En esta edición, los académicos han valorado un total de 67 producciones candidatas, que han sumado 269 candidaturas en las distintas categorías. De entre todas ellas, han resultado 74 nominaciones.

La presidenta de la AVAV, Gloria March, ha destacado que "el proceso de votación ha aumentado notablemente, con más del doble de votos emitidos que en la edición anterior, lo que muestra el interés cada vez mayor hacia nuestras obras y nuestros compañeros y compañeras profesionales".

March también ha subrayado que por primera vez se cuenta con dos largometrajes de animación, "algo que no había pasado nunca en ediciones anteriores porque estas cintas son muy costosas", y ha resaltado que las producciones de este año son "obras con temáticas diversas, que muestran la realidad amplia, compleja y diversa, nuestras preocupaciones y deseos desde el humor, la crítica o la denuncia social".

Del total de obras presentadas, 21 son largometrajes (9 de ficción, 10 documentales y 2 de animación) y 33 cortometrajes (22 de ficción, 8 documentales y 3 de animación). A ellas se suman 5 programas de televisión de proximidad, 4 contenidos sonoros, una campaña de publicidad comprometida y de proximidad y 3 videojuegos. En total, se han anunciado las candidaturas finalistas en 26 categorías.

En el proceso de votación, realizado a través de la plataforma Votiweb, con el visionado de las obras candidatas disponible en Movibeta, han participado 219 académicos y académicas, lo que representa el 53,5% del censo con derecho a voto. March ha destacado que la participación ha aumentado "notablemente, con más del doble de votos emitidos que en la edición anterior".

NOMINACIONES

El premio a Mejor largometraje de ficción se disputa entre 'Cowgirl', 'El mal padre', y 'Tanit'; y el de Mejor largometraje entre 'La Pietà', 'Retrato de una cerilla', y 'Seràs per sempre, un viatge per Vicent Andrés Estellés'.

En el apartado de Mejor dirección compiten Óscar Bernàcer por 'Eixam' Rafa Molés, Pepe Andreu por 'La Pietà' Roberto Bueso por 'El mal padre'. El galardón a Mejor actor protagonista estará entre Eduard Fernández por 'El mal padre', Pablo Molinero por 'Eixam', y Pep Munné por 'Cowgirl'; y Mejor actriz protagonista entre Adriana Ozores por 'Después de Kim' Cristina Fernández Pintado por 'Eixam' Isabel Rocatti por 'Cowgirl'.

Por su parte, optan al reconocimiento a Mejor guión Cristina Fernández Pintado, Miguel Llorens, Rafa Albert por 'Cowgirl' Joana M. Ortueta, Jorge Juan Martínez por 'Eixam' Roberto Bueso, Óscar Díaz por 'El mal padre'

GALA

La gala de entrega de premios, que tendrá lugar el próximo sábado, estará presentada por el actor Óscar Lasarte, dirigida por Rafa Piqueras y contará con guion de Carlos García. Un año más, a través de la sección Finestra, la Mostra de València proyectará las películas nominadas a los Premis Lola Gaos en las categorías de mejor largometraje de ficción, documental y animación, así como en las de mejor guion y mejor dirección.

También se proyectarán las obras nominadas en la categoría de Premi Jove a mejor largometraje. Con esta iniciativa se pretende reforzar la visibilidad del talento audiovisual valenciano y el vínculo entre las dos instituciones.