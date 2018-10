Elena Martín combinará su carrera de directora y actriz: "Otros ojos te hacen llegar a sitios inesperados"

Publicado 29/06/2017 15:26:52 CET

La artista, artífice de 'Júlia ist', recibe el galardón 'Un futuro de cine' de Cinema Jove

La joven actriz, directora y co-guionista Elena Martín (Barcelona, 1992) apuesta por separar dirección e interpretación en sus próximos proyectos, tras el éxito de su visión del Erasmus en 'Júlia ist' y haber sido reconocida con el premio 'Un futuro de cine' en el Festival Internacional de Cine - Cinema Jove de València. "Otros ojos que te ven te hacen llegar a sitios inesperados", ha manifestado.

Dos días antes de recibir el galardón, Martín ha asegurado este jueves en rueda de prensa en La Filmoteca de València que lo que le "apetece" a partir de ahora es dirigir a gente que no es ella y que la dirijan: "Te hace llegar a zonas de confort que no son la tuya".

La catalana protagonizó 'Las amigas de Ágata' y saltó tras las cámaras con 'Júlia ist', un proyecto de final de carrera que partió de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona para llegar hasta el Festival de Cine de Málaga. Cinema Jove ha distinguido su trayectoria como debutante y acoge la presentación de ambos films este jueves y viernes, antes de que el sábado recoja el premio en la gala de clausura del certamen.

Martín ha reconocido la presión que suponen este tipo de reconocimientos, aunque también cree que le "motiva" a seguir como intérprete y directora. "Tengo ganas de comprometerme en mi carrera como actriz y decir 'sí, me lo voy a currar'", ha aseverado.

Esta meta no le ha impedido mostrar "mucho respeto" a la profesión de actriz, que echa de menos en la obra de teatro que codirige con varios compañeros: "Veo a los actores y me dan mucha envidia".

Por este motivo, aspira a "seguir combinando" ambos oficios porque "como todo lo que supone esta trayectoria, tienen que convivir". Martín ha rememorado así que, en su corta trayectoria, ha hecho "de todo". Pero antes de que 'Júlia ist' se proclamara con dos Biznagas de Plata en Málaga, lo que más le ha "llenado" fue "apostar por algo que no sabía dónde iba a acabar", en lo que ve una "sensación de poder".

La directora ha recordado que primero recibió la noticia de que iba a ser galardonada por Cinema Jove, "antes de todo lo que ha pasado después", y que precisamente se encontraba en la sala de postproducción. "Pensaba que era broma", ha asegurado, para agradecer el reconocimiento del certamen valenciano.

SORPRENDIDA POR LA ACOGIDA MÁS ALLÁ DE LOS ERASMUS

En 'Júlia ist', la actriz de Barcelona narra y da vida a la historia de Júlia desde que decide irse de Erasmus a Berlín y sale por primera vez de su casa. Este drama intimista recorre tanto la bienvenida fría y complicada a un nuevo país como el regreso a España, que para ella es "casi más importante que el haber estado allí".

Elena Martín, que se inspiró en su propia experiencia como estudiante Erasmus, se ha sorprendido de la acogida del largometraje fuera del ámbito estudiantil. "Gente de otras generaciones, o que no se han ido de Erasmus, se sienten identificados con esa sensación de desubicación", ha asegurado, algo que ella "pensaba que era generacional".

La respuesta de los estudiantes que sí han salido a otros países es diferente: "Sienten una conexión más violenta. Me dicen: 'me ha incomodado". Con todo, la directora ha reconocido que su personaje, Júlia, "tampoco es alguien con el que sentirse identificado".

"Encontrar tu lugar en el mundo" es uno de los temas universales que intentó plasmar en su cinta, aunque cree que en España faltan muchos por tratar desde el punto de vista de los jóvenes. Como ejemplo, ha indicado uno en el que el film entra "de rebote", el de las relaciones de amistad entre mujeres.

"ME FUI DISTANCIANDO DE MÍ MISMA"

Sobre la gestación del proyecto, Martín ha relatado que 'Júlia ist' pasó de ser una idea autobiográfica a avanzar hacia la "ficción total". "Cuando estábamos allí, no pensábamos que fuera emocionalmente importante, solo unos meses de aventuras", ha recordado.

Después, una vez que asumió el "reto" de combinar acción y dirección, ha reconocido que se sintió "bastante insegura" por la dificultad de juzgarse bien en pantalla: "Me fui distanciando de mí misma para verlo fríamente". Es por ello por lo que los visionados siempre los realizaba junto a otra persona, para "tener el juicio limpio".

En cualquier caso, la catalana ha recalcado que la combinación de las dos facetas "no ha sido un paso" porque siempre lo ha "ido construyendo en paralelo".

Y ha subrayado que, para conseguirlo, fue fundamental el apoyo que recibió de la productora Lastor Media y su "confianza de que podía dar más". "Somos muy flipados y queríamos hacer muchas cosas", ha bromeado.

SE RECONOCE COMO DIRECTORA DEL 'INDIE CATALÁN'

Respecto a si se considera como directora del 'indie catalán' como la han catalogado, Elena Martín ha reconocido que "es un halago pero no deja de ser una etiqueta". Sí cree, no obstante, que sus proyectos comparten "un punto de vista personal y espontáneo" con estos directores, por lo que se reconoce en ellos "de alguna forma".

Y sobre si se ve como "la voz de la generación 'millenial'", como la serie 'Girls' de Lena Dunham, ha bromeado que, al igual que la actriz estadounidense, siente su trabajo identificado con "una voz de una generación".

Por todo ello, el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, ha insistido en que el galardón 'Un futuro de cine' reconoce el valor de la barcelonesa, "no solo como actriz", sino "el mérito de una casi debutante", y que la organización no tuvo "ninguna duda" en concedérselo. "La han definido como un nuevo talento a descubrir", ha resaltado, para dirigirse a Martín y decirle: "no te abrumes".