Éléonore Gurrey presenta 'The worst ones' en la Mostra: "Las películas sociales no son solo duras"

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Éléonore Gurrey, coguionista de la película 'The worst ones' que ganó la sección Un Certain Regard en el pasado Festival de Cannes, la ha presentado a concurso en la Mostra de València.

"'The worst ones' es un intento de demostrar que las películas

sociales no son solo duras", ha comentado en la presentación de este film sobre juventud, esperanza y el poder del cine escrito a seis manos junto a Lise Akoka y Romane Gueret. Las dos últimas son también las directoras de la cinta, galardonada con el Gran Premio del Jurado en el programa Un Certain Regard de Cannes.

El debut cinematográfico de las directoras Akoka y Gueret hunde sus raíces y toca temas explorados en su cortometraje 'Chasse Royale', ganador de Cannes en 2016: "Aunque la historia está ambientada en el norte de Francia, esperamos que los espectadores de la Mostra de Valencia se sienten conmovidos por el mensaje universal de la película", recoge la organización del certamen.

"La escritura de este cinta duró casi tres años. Este tipo de guion es muy arriesgado porque es cine sobre cine, muy difícil de producir. Además, no hay ninguna estrella. Y es una manera de cuestionarse. Tuve que pelear mucho para conservar este personaje del director, que no fuera blanco o negro, que fuera un ser humano complejo y con sus contradicciones", ha manifestado la guionista.

La película presenta a un director llamado Gabriel (Johan Heldenbergh) intentando filmar un drama titulado 'Tono piss against the northern winds', cuya historia gira alrededor de la relación entre una adolescente embarazada y su hermano menor con miedo al abandono.

Para ello , Gabriel reclutó a jóvenes actores y actrices no profesionales de escasos recursos, oriundos de la localidad francesa de Picasso en los suburbios de Boulogne-Sur-Mero. La película se convierte así en una ficción sobre la filmación de una ficción, con la infancia desfavorecida como tema central.

"Tenemos un gusto por el cine realista y buscamos esta porosidad con la vida. Uno de los puntos de partida fue nuestra sensibilidad hacia el mundo de la infancia y el deseo de cuestionar el origen de la fascinación que el cine ejerce sobre los niños de los barrios que filmamos", ha destacado la coguionista.

De hecho, la película se plantea "hasta donde hay que llegar como director para hacer una película realista; plantea una pregunta moral sobre donde están los límites".

'The wort ones' no solo agrega más nombres a la lista de jóvenes

talentos, sino que funciona como una fascinante metaexploración del proceso cinematográfico de trabajar con la juventud, tomando como punto central la relación con su entorno social.

"CASTING SALVAJE"

Igual que en su anterior cortometraje, las directoras hicieron un "casting salvaje": "Buscamos la perla rara en un barrio obrero, esos rostros que nos transforman para toda la vida, talentos que nos impulsaran. Ser testigo del florecimiento de un niño considerado el peor de su escuela o barrio resulta maravilloso: no importa su formación ni nivel de educación, sino que su don innato trascienda la lógica de clase".

Todo ello se condensa en el título de esta película, como han relatado en la presentación: "Los últimos pueden ser los primeros, los peores pueden convertirse en los elegidos, en los héroes, y lo decimos como un homenaje a todos los niños que están abatidos por la vida".

La 37 Mostra de Valencia - Cine del Mediterráneo, que se celebra hasta el 30 de octubre, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, Valencia Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.