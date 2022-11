Eloy Moreno explora el fin del amor en su primera novela no para todos los públicos: "Siempre aprendo cuando escribo"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor castellonense Eloy Moreno publica 'Cuando era divertido', su primera novela "que no es para todos los públicos" y en la que invita a reflexionar sobre el fin del amor. "Siempre aprendo cuando escribo", dice el autor, que apunta que, aunque este título puede ser "más incómodo" que otros de su producción, mantiene su particular universo y su voluntad de "tocar emociones".

Así lo ha manifestado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de su última obra, que lanza Ediciones B.

Moreno propone en este libro un relato sobre cómo asumir el final de un amor y que aquello que durante mucho tiempo fue divertido ha dejado de serlo. "Hay muchas parejas estancadas y cualquiera que lea esta historia va a reconocer cosas porque las ha vivido o conoce a alguien que lo ha hecho. Son temas de los que todo el mundo habla pero nunca nadie cuenta", asevera.

Por ello, el escritor admite que su novela puede llegar a "picar" o, incluso, "doler", ya que refleja la cara B, lo que hay detrás de lo romántico.

La pereza, la convicción social de que la ruptura de una relación es un fracaso o las expectivas defraudadas que nacen de amores perfectos retratados en películas, libros o las redes sociales de otras parejas son algunos de los factores que hacen que historias que fueron bellas se acaben estropeando y alargando de una forma innecesaria. "También están los amigos, las familias, los hijos y la hipoteca. La hipoteca une mucho", bromea.

Frente a esto, el autor cree que hay que quedarse con lo bonito y no convertirse en meros "compañeros de piso" o en "enemigos". "Hay que quitarse el miedo", anima, al tiempo que reconoce que "no siempre es fácil".

Como ya sucedía en sus trabajos previos, Eloy Moreno persigue despertar los sentimientos de los lectores. En realidad, apunta, la única excepción que presenta 'Cuando era divertido' frente a otros libros anteriores es que hay temas sexuales que era obligado introducir porque "había que contar cómo en una pareja al principio parece que se puede hacer todo en cualquier lado y al final no se hace en ningún sitio".

HISTORIA "INCÓMODA"

"Esta es una historia incómoda, quizás la más incómoda que he escrito hasta la fecha. Pero precisamente por eso creo que es necesaria. Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado pero que no has querido ver. Pero también es posible que ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que tiene", resume.

Eloy Moreno autopublicó en 2010 su primera novela, 'El bolígrafo de gel verde', de la que se han vendido más de 250.000 ejemplares. Su segunda obra, 'Lo que encontré bajo el sofá' (2013) volvió a conectar con miles de lectores y a partir de ahí ha publicado obras como 'El regalo', 'Invisible', 'Tierra' y 'Diferente'. También es autor de la colección 'Cuentos para entender el mundo', dirigida tanto a adultos como a niños e incluida como lectura en centenares de centros educativos.