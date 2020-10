Els Amics de les Arts presentan en el TEM su disco 'El senyal que esperaves'

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els Amics de Les Arts presentará su nuevo disco, 'El senyal que esperaves', el próximo 24 de octubre, en el Teatre el Musical de València (TEM).

Después de pasar de cuatro a tres miembros --Eduard Costa abandonó el grupo el año pasado para centrarse en una nueva etapa profesional--, Els Amics de les Arts vuelven "reforzados y convencidos de la nueva etapa que comienza".

Lo hacen con un nuevo disco bajo el brazo, 'El senyal que esperave', "manteniendo la esencia de grupo viva después de más de diez años de trayectoria y una discografía con cinco referencias", destaca la sala del Cabanyal-Canyamelar.

Sin embargo, los integrantes del grupo buscaban renovarse, no acomodarse y "llevar las ideas más allà". En el año 2017 dieron por concluida una etapa --con los discos 'Bed & Breakfast', 'Espècies per catalogar' y 'Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure'-- para iniciar otra con "nuevas sonoridades" y con la que experimentar con otras formas de trabajar en el proceso de grabación.

Para ello buscaron la mano de un nuevo productor que desconociera el panorama musical catalán. El escogido fue el escocés Tony Doogan (Snow Patrol, Belle & Sebastian, Russian Red o Mogwai), que les ayudó a exprimir sus ideas y llevarlas un paso más lejos.

El resultado fue su cuarto trabajo de estudio, 'Un estrany poder', una reformulación "tan provechosa" de su estilo que de nuevo les ha llevado a trabajar con Doogan en 'El senyal que esperaves', un disco que fue masterizado en los míticos estudios Abbey Road de Londres.

DIRECTOS "EXPLOSIVOS"

El trío barcelonés ha conseguido ser "una parte clave de la música en catalán contemporánea gracias a sus directos explosivos y eléctricos, las letras creativas de sus canciones y un pop bailable y juguetón marca de la casa que ha conseguido ser popular e intergeneracional", aseguran desde el TEM.

Canciones como 'Jean-Luc', 'Ja no ens passa', 'Louisiana', 'El seu gran hit' y 'Les coses' son "un legado que sustenta todo lo que está por venir, y seguro podrán escucharse" junto a los nuevos temas en el concierto que la formación ofrecerá en el TEM.

Els Amics de les Arts son Joan Enric Barceló (voces y guitarra), Ferran Piqué (voces, guitarra y bases), Dani Alegret (voces y piano), Pol Cruells (bajo) y Ramon Aragall (batería).