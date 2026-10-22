Els Poblets (Alicante) agradece la ayuda tras la dana y dice que hay productos "suficientes" para los próximos días

Imagen de Els Poblets (Alicante) tras el paso de la dana Adam
Imagen de Els Poblets (Alicante) tras el paso de la dana Adam - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 11:57
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   ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Els Poblets (Alicante) ha agradecido la solidaridad y la ayuda recibida tras el paso de la dana Adam por el municipio, donde se desbordó el río Girona, y ha comunicado cuentan con "suficientes" productos de limpieza, guantes y palas, entre otros elementos, "para los próximos días".

   "Ahora mismo estamos un poco saturados con el volumen de productos que hemos recibido y que debemos gestionar", ha subrayado el consistorio en redes sociales, donde ha avanzado que en unos días se habilitará un número de cuenta para donaciones y se sabrá qué necesidades concretas "van surgiendo".

   Así, el Ayuntamiento ha señalado: "Sabemos que muchas personas y asociaciones deseáis ayudar y nos hará mucha falta en los días próximos. Os pedimos por favor que no hagáis llamadas para hacer recolectas".

   La administración ha pedido prestar atención a sus redes oficiales de difusión, donde publicarán ese número de cuenta para donaciones, y ha recordado que quienes quieran trasladar ofertas de ayuda pueden llamar al teléfono 966 474 399, con el fin de poder gestionarlas.

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