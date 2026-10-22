Els Poblets (Alicante) agradece la ayuda tras la dana y dice que hay productos "suficientes" para los próximos días

Imagen de Els Poblets (Alicante) tras el paso de la dana Adam - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Els Poblets (Alicante) ha agradecido la solidaridad y la ayuda recibida tras el paso de la dana Adam por el municipio, donde se desbordó el río Girona, y ha comunicado cuentan con "suficientes" productos de limpieza, guantes y palas, entre otros elementos, "para los próximos días".

"Ahora mismo estamos un poco saturados con el volumen de productos que hemos recibido y que debemos gestionar", ha subrayado el consistorio en redes sociales, donde ha avanzado que en unos días se habilitará un número de cuenta para donaciones y se sabrá qué necesidades concretas "van surgiendo".

Así, el Ayuntamiento ha señalado: "Sabemos que muchas personas y asociaciones deseáis ayudar y nos hará mucha falta en los días próximos. Os pedimos por favor que no hagáis llamadas para hacer recolectas".

La administración ha pedido prestar atención a sus redes oficiales de difusión, donde publicarán ese número de cuenta para donaciones, y ha recordado que quienes quieran trasladar ofertas de ayuda pueden llamar al teléfono 966 474 399, con el fin de poder gestionarlas.