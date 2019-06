Emergents al Palau acaba su ciclo de grupos con los "eclécticos" Jamaleònics y Leya & the Gentlemen

Publicado 08/06/2019 12:10:31 CET

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jamaleònics y Leya & the Gentlemen cierran la selección de grupos valencianos que han participado en el festival 'Emergents al Palau', que permite a los grupos menos comerciales subirse a las tablas del centro cultural para dar a conocer su música.

La cita, protagonizada por dos formaciones "muy personales de la escena emergente valenciana", será este domingo al mediodía en la Sala Rodrigo, según ha informado el Palau en un comunicado.

La primera de estas formaciones, Jamaleònics, nació del jazz, se hizo con el 'flow' del funk y el blues y "se convirtió en bestia" con el ska, el balkan, el reggae y el punk. Lo forman ocho componentes: un cuarteto de saxos, bajo, guitarra eléctrica, teclado y batería.

La otra formación es Leya & the Gentlemen. Por circunstancias de la vida, Leya aterrizó en València desde París y empezó a tocar en la calle. Con el tiempo, empezó a tocar con diferentes músicos: Leya & the Gentlemen comienza su andadura en 2017 y a finales de ese mismo año publica su primer EP. Juntos hacen soul, con raíces en el folk y el jazz, y con letras que varían entre el inglés y el francés.

'Emergents al Palau' 2019 terminará el próximo 23 de junio, con un potente concierto de clausura protagonizado por la célebre banda californiana Vintage Trouble.

La pasión y fuerza que destilan, su soul blues, los ritmos R&B y un toque de pop crean un cóctel difícil de rechazar. El cuarteto formado por Ty Taylor (voz), Nalle Colt (guitarra), Rick Barrio Dill (bajo) y Richard Danielson (batería) ha realizado más de 3.000 conciertos en 30 países diferentes con grupos y músicos de renombre mundial como The Who, Rolling Stones, AC/DC, Lenny Kravitz o Bon Jovi.

'Emergents al Palau' es un ciclo que da la oportunidad a bandas, solistas y grupos valencianos de estilos muy diferentes que están fuera de los circuitos comerciales, para expresarse artísticamente en el Palau de la Música.

De esta manera, en esta temporada y hasta la fecha han tocado en la Sala Rodrigo los grupos: Mineral Waters, Tipos de Interés, Duna, Elen & Roseville, Here the Captain speaking, the Captain is dead, El Futuro Peatón, Tin Robots, Petit Mal, Ele Vin, Álvaro del Hierro, Peepshow, We Used To Pray, Tercer Sol y Los Mocetones.