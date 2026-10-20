Empleados de Coca-Cola participan en la III Semana del Voluntariado en la Comunitat Valenciana

Archivo - 'Mares Circulares' de Coca-Cola, una de las acciones de voluntariado de los empleados, en 2025 sumó 139 actuaciones, más de 7.000 voluntarios y la retirada de 350 toneladas - LARA BY FOTOBORN - Archivo

Realizan acciones de conservación ambiental, inclusión de personas con discapacidad y acompañamiento a personas mayores

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) - Empleados de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) participan del 13 al 23 de octubre en la III Semana del Voluntariado en la Comunitat Valenciana con diversas actividades sociales y medioambientales desarrolladas junto a Global Nature, Asindown, Fundación DASYC, Residencia Fortuny, Centro de Día Albors, Casa Caridad y Asociación Chelonia, según ha informado la compañía.

La acción forma parte de 'La Magia de Coca-Cola', programa de voluntariado corporativo a través del cual los empleados pueden dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a iniciativas que contribuyen al bienestar social, el cuidado del entorno y el fortalecimiento de las comunidades locales. En 2025 los empleados dedicaron más de 7.200 horas a acciones de voluntariado, mientras que desde 2019 la cifra acumulada supera las 46.000 horas.

"La Semana del Voluntariado refleja cómo entendemos nuestro papel en las comunidades donde estamos presentes. Gracias al compromiso de nuestros empleados y a la colaboración con Fundaciones, y ONG locales, podemos apoyar iniciativas que generan impacto en las personas, en el entorno y en las localidades. Creemos que las mejores transformaciones comienzan cerca de casa, donde vivimos y trabajamos, y se construyen junto a quienes conocen las necesidades del territorio", ha señalado el Jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez.

Durante esta edición, una veintena de empleados de la compañía participan en iniciativas de conservación ambiental como la sesión de Mares Circulares, el proyecto ambiental de Coca-Cola para la conservación de mares y océanos, junto a la fundación Global Nature, para dar a conocer la posidonia oceánica y las nacras que habitan en el Mediterráneo, los retos y amenazas que afrontan y realizar una recogida de residuos en el fondo marino en Alcocebre (Castellón de la Plana). En esta línea, también se ha impulsado una recogida de residuos en el cabo de las huertas (Alicante).

En el ámbito de la inclusión de personas con diversidad funcional, más de una veintena de profesionales participan junto a la asociación Asindown en diversas acciones como jornadas de deporte adaptado en el Pabellón Municipal de la Fuensanta para fomentar el trabajo en equipo y los hábitos saludables, un taller práctico de cocina compartida en el Centro Psicosocial de la entidad y salidas de ocio normalizado que combinan cena y música en directo. Todas estas dinámicas están concebidas para promover la autonomía, derribar barreras sociales y generar espacios de convivencia e igualdad de oportunidades.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Asimismo, la compañía fortalece su compromiso con el acompañamiento de personas mayores, impulsando el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada de la mano de la Fundación DASYC en València. Así una quincena de voluntarios comparte tiempo de calidad con las personas residentes a través de dos iniciativas intergeneracionales: un torneo de juegos de mesa en la Residencia Fortuny y una jornada de dinamización y bienestar emocional bajo con unas 'Olimpiadas Senior' en el Centro de Día Albors orientadas a estimular la conversación, el intercambio de experiencias y los vínculos afectivos.

Además, la compañía contribuye a dar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social mediante la preparación y reparto de comidas solidarias junto a entidades sociales de la mano de una treintena de voluntarios que colabora con el comedor social junto a Casa Caridad en València.

La compañía mantiene una estrecha vinculación con el territorio a través de su actividad económica, sus clientes, proveedores y empleados, contribuyendo al desarrollo de las localidades en las que está presente a través de iniciativas como GIRA Mujeres, GIRA Jóvenes, Mares Circulares, Hostelería #PorElClima y acciones de voluntariado que buscan generar un impacto positivo en las comunidades locales. La actividad de Coca-Cola en la Comunitat Valenciana genera un valor añadido de 692 millones de euros a la economía de la región y contribuye al mantenimiento de más de 11.000 empleos directos e indirectos.