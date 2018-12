La EMT plantea a los empleados "evolución o continuismo": Votarán entre un nuevo color o el azul para los uniformes

Actualizado 14/12/2018 20:59:57 CET

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València permitirá finalmente a sus empleados que, después de elegir entre los cuatro nuevos colores --rosa, naranja, verde pistacho y morado--, elijan en una segunda votación entre el color más votado y el azul tradicional.

Así lo ha indicado el director gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, en una carta enviada a los trabajadores a través del portal del empleado, según ha explicado a Europa Press el secretario general de CCOO en la EMT, José Antonio García Montes.

Esta rectificación llega después de que este pasado jueves se conociera que los trabajadores de la EMT podrían votar en una encuesta el color de sus nuevos uniformes, después de que la compañía convocara un concurso para renovar la uniformidad, que no se convocaba desde 1990, y del que resultó adjudicatario El Corte Inglés. Los cuatro colores a elegir eran: rosa, pistacho, naranja o morado, una tonalidad que provocó malestar entre los representantes del colectivo, que preferían el color azul que actualmente visten.

En el escrito que han recibido este viernes los empleados, el director gerente de la empresa ha explicado que el 20 de diciembre terminará el plazo para votar entre los cuatro colores propuestos y, pasada esta fecha, el color escogido se expondrá públicamente en compañía de un segundo maniquí, que llevará el tradicional azul. "Abriremos entonces un segundo proceso participativo para que se realice una segunda votación y con esta decidir: evolución o continuismo", ha apuntado.

Asimismo, ha resaltado las mejoras de la vestimenta de los trabajadores, acordadas en la negociación colectiva, tras las que pensaron que sería una "buena idea" proponer nuevos colores que modificaran "el impuesto hace décadas".

"Por eso, la empresa adjudicataria nos propuso estos cuatro nuevos colores para que nuestra plantilla eligiera democráticamente, en unas votaciones que mientras redacto este escrito ya superan los 130 votos", ha puntualizado García Alemany.

El director gerente de la EMT también ha destacado que la compañía de transportes es una empresa "saneada", ya que después de tres años de "apuesta decidida" por el transporte colectivo cuentan con un once por ciento más de conductores, un 15% más de mecánicos y un 7% más de personal administrativo, y han pasado "de tener un agujero de 17 millones de euros a tener un balance positivo".

"Me senté con el Comité de empresa para negociar el número de personas y las condiciones de trabajo de las 12 nuevas compañeras y compañeros. La representación de los trabajadores ha tenido un papel activo en el éxito logrado. Por esta razón, me resulta sorprendente que el presidente del Comité no haya salido a los medios, como nosotros hemos hecho, para poner en valor este fabuloso acontecimiento, tan importante para la empresa y sus trabajadores. Tanto o más sorpresivo me resulta que sí haya salido a los medios para condenar una iniciativa de democracia participativa promovida por la dirección gerencia", ha criticado García Alemany.

"PEQUEÑA RECTIFICACIÓN" QUE GUSTA A LOS SINDICATOS

Por su parte, el secretario general de CCOO en la EMT, José Antonio García Montes, ha explicado que la EMT ha realizado esta "pequeña rectificación" a lo largo de la mañana y ha resaltado que era lo que buscaban.

"Queríamos cambios en la calidad de la ropa, no en el color. Y si hubiera cambios en el color no estos, los colores son muy llamativos", ha aseverado el representante de CCOO en la empresa de transportes.