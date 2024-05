Las EOI echan en falta "mayor comunicación" de Educación sobre "la optimización de recursos"

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació Direccions de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) Comunitat Valenciana Desde --ADEOICV-- afirma que se han cambiado "de manera unilateral las condiciones de trabajo de los docentes" y echan en falta una "mayor comunicación" sobre "la optimización de recursos" que la Conselleria de Educación asegura haber impulsado para el próximo curso.

El colectivo ha hecho público un comunicado en el que deja constancia de "la buena disposición" del departamento que dirige José Antonio Rovira a recibirlos. Sin embargo, subrayan que "en ninguna de las reuniones" se les ha comunicado --"mucho menos consultado"-- los criterios para los cambios que se llevarán a cabo para el curso próximo, ni el número de grupos que se han reducido, ni los criterios.

"En primer lugar, se ha producido una reducción de las horas dedicadas a las coordinaciones de departamentos, de mediateca y de secciones, y la supresión de la coordinación de igualdad y convivencia. Se cambian, por lo tanto, de manera unilateral las condiciones de trabajo de los docentes, puesto que el profesorado tiene que hacer las mismas tareas trabajando más horas", exponen los profesionales.

Por otra parte, apuntan, "hemos notado a faltar una mayor comunicación sobre 'la optimización de recursos' que se ha impulsado para el próximo curso. Somos administración también y a las direcciones de las EOI nos preocupa el buen uso de las inversiones educativas, así que habríamos podido diseñar estrategias conjuntas para evitar las supresiones de grupos que se han llevado a cabo".

"Cambios tan sensibles en educación tienen que estar basados en criterios cuanto más públicos y pactados mejor. Tampoco se ha dejado un margen de tiempo para ver el impacto positivo que pueda tener sobre la matrícula la aplicación de la nueva modalidad semipresencial", lamentan.

Sobre el argumento de la administración educativa de que solo se han cubierto el 61% de las plazas ofertadas, la asociación cree que es "evidente que en idiomas menos mayoritarios es muy difícil llegar a llenar unas ratios ya de por si bastante elevadas". Las ratios (tanto las mínimas como las máximas) son, además, bastante más elevadas que en primaria y secundaria.

"¿Qué atención individual puede recibir el alumnado si son 40 en la clase virtual, 35 en la presencial o semi (A2) o 30 en B1? Son ratios altas que pueden influir también en el abandono que se produce a posteriori. Aun así, tenemos unas cifras de matrícula globales muy buenas comparadas con otras autonomías. Una muestra: el EOI de Pontevedra cuenta con 45 docentes y 1.200 alumnos, mientras que una EOI valenciana con un número igual cuenta con 3.050 alumnos y sufriendo disminución de grupos", enumeran.

La asociación contesta también a la observación de que la Valenciana es la autonomía con la mayor red de centros, algo que "tendría que ser motivo de orgullo para estar más cerca de la ciudadanía, ofreciendo enseñanza de calidad y no como una extravagancia que derrocha la inversión pública", defienden.

Y advierten que "las estadísticas pueden ser engañosas y habría que ver el tamaño de aquello que se denomina 'centro', puesto que muchas veces entran a las estadísticas las secciones que tienen dos, cuatro o seis grupos solo (la inmensa mayoría), que son residuales a efectos estadísticos".

"Si queremos compararnos con otras autonomías, habría que comparar el número de grupos globales y el número de EOI 'madre': Comunitat Valenciana 26 (población de 5,3 millones y 4,9 EOI/ millón), Cataluña 45 (con 8 millones de habitantes y 5,6 EOIS/millón), Madrid 29 (3,3 millones y 8,8 EOI/millón), Andalucía 52 (8.6 millones y 6 centros/millón), Euskadi 14 (2,2 millones y 6,3 EOI/millón), etc". "Por lo tanto, en comparación con otras autonomías estaríamos a la parte baja", resumen.

Las direcciones tampoco entienden "la drástica reducción de grupos de español para extranjeros que se ha producido, cuando son clases que están siempre llenas y con un alumnado muy fiel". Es un idioma en el que la optimización de recursos es "elevadísima", recalca la entidad, que sostiene que las EOI son "clave en el fomento del estudio de todas las lenguas cooficiales y del español como lengua extranjera".

"Desde que el nivel A2 fue suprimido de las Pruebas de Certificación, las Escuelas Oficiales de Idiomas es la única institución que puede certificar este nivel, que da acceso a nuestro alumnado a la posibilidad de obtener la nacionalidad española. Durante los últimos años nuestras aulas de español han superado con creces las, más que elevadas, ratios fijadas por Conselleria, puesto que nuestra conciencia no nos permite dejar sin escolarizar a un alumnado que ya por sí mismo encuentra dificultades en la hora de integrar y desarrollar profesionalmente", enfatizan.

TAREA DE INTEGRACIÓN

Y plantean: "¿Y qué mejor entidad que las Escuelas de Idiomas para llevar a cabo esa tarea de integración que beneficiará, no tan solo a la ciudadanía extranjera, sino a toda la sociedad? ¿Cómo se puede llevar a cabo esta tarea si se reducen drásticamente los grupos? Se argumenta que las FPA (Formación Personas Adultas) y otras entidades (ONG, etc.) pueden hacer esa tarea, pero no nos consta que se haya hecho ningún estudio sobre las plazas que se ofertaran, si esas plazas cubrirán la demanda, tanto de docencia como de titulación (las FPA no certifican el nivel), si tienen la infraestructura necesaria, etc".

La organización recuerda que la ratio de la FPA es de 20 alumnos por grupo (casi la mitad de la que tenemos a las EOI), lo cual implica que, si se quiere cubrir la demanda de clases o, como mínimo, las plazas que estábamos ofreciendo, se tendría que contratar al doble de profesorado, hecho que choca con los criterios "de optimización de recursos" que se pretenden aplicar des la Conselleria.

Y acerca del argumento de que a veces que las personas extranjeras se tienen que integrar, manifiestan que "si no les damos esa posibilidad, podemos acabar creando falta de integración, guetos y más xenofobia". "La Generalitat Valenciana --puntualizan-- no tan solo tiene que cumplir con la legislación vigente, sino que tiene que mostrar una especial preocupación para crear una sociedad más segura, cohesionada y rica en la diversidad".

"Las Escuelas de Idiomas somos una entidad docente pública en Europa y somos la envidia del resto de países de nuestro entorno, por la calidad de la enseñanza que ofrecemos y la preparación de los profesionales que trabajan en este cuerpo. Tener una red adecuada y próxima a la ciudadanía es una muestra de calidad de enseñanza y formación, nos pone como líderes del estado y nos tendría que hacernos sentir orgullosos de este hito y del modelo que suponemos para otras comunidades autónomas. La optimización de recursos tiene que incluir también cuidar las personas trabajadoras, los recursos humanos y la demanda de formación permanente de la sociedad", concluyen.