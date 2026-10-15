ESAT Valencia asciende al sexto puesto en el certamen internacional de talento joven digital The Rookies

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VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escuela valenciana ESAT ha escalado tres puestos hasta situarse en 2026 en el sexto puesto del mundo en la categoría de Production Excellence-Console Games en la última edición de The Rookies, el prestigioso certamen de talento joven digital.

La edición de 2026 de The Rookies se ha basado en más de 38.000 evaluaciones profesionales realizadas por 115 jueces de la industria, sobre cerca de 7.000 candidaturas de estudiantes de más de 100 países.

El jurado, integrado por destacados profesionales en activo de estudios legendarios como Pixar, Marvel, Electronic Arts, 2K, Ubisoft o Weta FX, ha subrayado "el altísimo nivel técnico, la cohesión artística y la solidez en la ejecución del proyecto de la escuela valenciana", señala la entidad en un comunicado.

Este reconocimiento, inciden, "no solo premia el talento individual, sino un factor crítico para la industria del videojuego: la excelencia en la producción en equipo". La categoría evalúa la capacidad de los estudiantes para replicar con absoluta precisión las metodologías de trabajo, los exigentes pipelines técnicos y la calidad comercial que los grandes estudios internacionales (AAA) exigen para los juegos de consola de última generación.

Con este "hito", ESAT consolida su posición dentro del exclusivo Top 10 global, compitiendo directamente con las mejores universidades y escuelas mejor financiadas de Norteamérica, Asia y Europa central.

"GARANTÍA DE EMPLEABILIDAD"

"Estar en el Top 6 mundial en Production Excellence es la mayor garantía de empleabilidad que podemos ofrecer a nuestros alumnos", afirma el director de ESAT, Jaime Torres.

"Este premio demuestra de forma externa y objetiva que nuestra metodología no se limita a la teoría; nuestros estudiantes se gradúan sabiendo gestionar un proyecto real, resolver problemas críticos de producción y entregar un producto pulido de calidad comercial. La industria global sabe que el talento que sale de ESAT Valencia está listo para incorporarse a las grandes producciones desde el primer día", añade.