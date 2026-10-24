Escuela Estudio 21 celebra 15 años desarrollando vocaciones artísticas desde el corazón de Russafa

Escuela Estudio 21 - ESCUELA ESTUDIO 21

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ofrecer una formación artística de calidad accesible y en el corazón de un barrio emblemático de València. Esa es la hoja de ruta que ha guiado la trayectoria de la escuela de música y danza Estudio 21, que celebra este sábado quince años de trayectoria.

En un acto este sábado, el centro celebrará este 'cumpleaños' con un concierto y una muestra de danza, además de la proyección un vídeo y una exposición de carácter retrospectivo.

Más de 2.600 estudiantes, de diversas generaciones, llevan el sello de esta escuela, que abrió sus puertas en septiembre de 2011. Además, cerca de 90 profesores y profesoras lo han hecho posible.

Los responsables de la escuela explican a Europa Press que da cabida a estilos clásicos y modernos, cuenta con alumnado infantil, juvenil y adulto (amateur y profesional) y trabaja está "impulsada por una vocación integradora y de calidad".

Se trata de "una apuesta cultural arraigada en la vitalidad de un enclave como Russafa, con iniciativas como los 'Conciertos de Barrio', una oferta musical de fin de semana en formato próximo y entrañable, la participación en la emblemática cita anual de Russafart o el Circuito Bucles, la actividad de su Coro E21 y la disponibilidad de espacios para el desarrollo de actividades externas".

Además, persigue "la excelencia formativa", a través de cursos y clases magistrales que cuentan con profesionales como Laurent Choukrun, pianista de danza en la ópera de París; Graham Jackson, pianista y catedrático de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Madrid; István Gulyás, profesor de piano en la Academia Liszt de Budapest; Andrew Zolinsky, profesor de piano en el Royal School of London; Elisa Badenes, bailarina valenciana solista en el Stttugart Ballet; Liez Chang, bailarín del Ballet de Cuba y de la Compañía Roland Petit; José Martín, bailarín del Royal Ballet; Beatrice Legendre, profesora de Danza Clásica en el Conservatorio de París; Ana Luján, bailarina en el Ballet Rambert de Londres; Arantxa Carmona (danza española),directora del Conservatorio Mariemma de Madrid; Alejandro Lara, del Ballet Nacional de España; y Fabrice Edelman, estrecho colaborador de Nacho Duato en la Compañía Nacional de Danza, entre otros.

Dentro de su faceta de promoción de las figuras emergentes, Estudio 21 concede becas a los mejores pianistas valencianos galardonados cada año en el Concurso Internacional de Piano de Benimodo "Gabriel Teruel Machi", para asistir a las Clases Magistrales que se realizan en la escuela.