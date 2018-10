Estañ no exigirá "imposibles" para los próximos meses, pero sí un listón "elevado" más allá de "Ximoanuncios"

Publicado 11/09/2018 16:04:00 CET

VALÈNCIA, 11 Sep.

El portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Estañ, ha afirmado que su grupo no va a exigir "imposibles" al Consell para estos últimos meses de legislatura, pero sí "responsabilidad, visión de futuro y prioridades claras", y un "listón más elevado" a la hora de trabajar, que vaya más allá de lo que ellos denominan "Ximoanuncios".

Así lo ha advertido Estañ en su discurso en el Debate de Política General en Les Corts, en el que ha apuntado que les preocupa que "a veces haya en este Consell más publicidad que política" y que algunas de sus exigencias se salden en el parlamento con esos "Ximoanuncios" de nuevas leyes y medidas que pueden ser "una buena política comunicativa pero no una buena política a secas si no viene acompañada de cumplimientos".

El dirigente de Podemos ha reclamado en varias ocasiones mirando a la bancada de los partidos que conforman el Consell --PSPV y Compromís-- dejar "la calculadora de cara a las elecciones" y coger en su lugar la brújula "que no haga perder el camino a seguir".

"Es cierto que muchos de los retos que nos dimos en el Acord del Botànic eran complicados, pero esto no puede servir de excusa para ocultar lo que muchas veces ha sido continuismo con el modelo anterior. Nos preocupa el miedo a avanzar por cuestiones de cálculo electoral cuando, en realidad, lo que hay que tener claro es que cuanto más avancemos, mucho más difícil será volver atrás", ha indicado.

Asimismo, ha pedido que la vara de medir para hacer balance de la legislatura no sea el PP porque "está claro que esa partida está ganada", sino que sean las expectativas de la ciudadanía valenciana. Según este criterio, a pesar de los logros, desde Podemos consideran que no se ha avanzado "lo suficiente para dejar atrás el modelo del Partido Popular" y no se ha acabado de aprovechar "esta oportunidad, única en mucho tiempo, de hacer de la Comunitat un ejemplo, por falta de convicción en la construcción de alternativas por usar mucho la calculadora y poco la brújula".

Por ello, en el último curso de la legislatura, ha avanzado Estañ, exigirán "que dejen el electoralismo a un lado y trabajen a conciencia para que una próxima legislatura y un nuevo Botànic tenga el horizonte despejado y avance sin contradicciones" porque "el pueblo valenciano no puede permitirse una nueva legislatura de transición".

Según ha incidido, Podemos apoyará y "empujará" como hasta ahora cuando las políticas caminen en la dirección que marcó la ciudadanía pero también advertirá cuando estas prioridades "vacilen". "Este gobierno sólo podrá mantenerse en pie si se mueve hacia adelante", ha agregado.

Ha recordado que había tres grandes objetivos en esta legislatura (acabar con corrupción, construir un modelo productivo sostenible y recuperar los servicios públicos) y ha apuntado que aún hay cuestiones pendientes como "apartar al brazo empresarial vinculado a la Gürtel de la administración", acabar con la precariedad laboral, recuperar la sanidad en Dénia o acabar con los barracones, entre otras.

Estañ también ha reivindicado la exigencia ante el Gobierno de Pedro Sánchez de la reforma de la financiación y ha cuestionado "tener ministros valencianos que mantienen infraestructuras que no necesitamos, como la V-21, mientras desatienden otras que sí, como el cercanías, aunque algo raro pasa con los ministros valencianos".

Tras criticar el "discurso triunfalista" de Puig en términos económicos, ha cuestionado que "los hechos y las prioridades del Consell muestran que las oportunidades de las grandes empresas y grupos financieros están bastante bien cubiertas" pero ha preguntado "qué hay de las pymes que constituyen el 99% del tejido empresarial, el 62% de la ocupación y el 60% del valor añadido de la economía".

En este sentido, y ligándolo con la gestión del territorio, ha aseverado ante Puig que no apostar por el comercio de proximidad y la protección del territorio "es un problema para cualquier modelo productivo" y ha agregado: "Es por esto que no se puede apoyar a la vez a las pymes y a pelotazos como Puerto Mediterráneo, algo en lo que parecen empeñados aun a costa de romper gobiernos".

Sobre el modelo turístico, ha lamentado que se rechazó la tasa turística "porque iba contra la hospitalidad, nadie sabe muy bien qué es eso de la hospitalidad pero suena a ponerle tapas a extranjeros con una enorme sonrisa aunque cobres una miseria en turnos de 12 horas".

"Si lo único que podemos ofrecer a los turistas es un precio bajo a costa de nuestro territorio y del bienestar de nuestra gente, la tasa no tiene ningún sentido; si lo que queremos es ofrecer salarios dignos, inversión en el patrimonio natural y cultural y mejores servicios públicos, tendremos que tomar alguna decisión y dejar de hacer caso a algunas patronales de vez en cuando, no sabemos si por calculadora, indefinición o falta de atrevimiento", ha señalado.

DIPUTACIONES

También se ha referido a las diputaciones, avanzando que registrarán una ley urgente que pueda ser aprobada en esta legislatura y que permita incorporar los presupuestos de las diputaciones a la Generalitat, establezca competencias claras y "permita, por fin, acabar con la asignación de obras a dedo sustituyéndolas por criterios objetivos y claros".

Asimismo, ha celebrado la medida para abordar la burbuja del alquiler, "más vale tarde que nunca", aunque ha lamentado que "realizar un estudio de la situación a seis meses de finalizar la legislatura parece que es preguntarle al enfermo qué le duele una vez está ya en la UCI".

En educación, el portavoz de Podemos ha apuntado que eliminar los barracones era un objetivo "básico" pero no se va a completar y "sería honesto y útil intentar comprender si ha faltado gestión o prioridad política", al tiempo que ha anunciado que exigirán en los presupuestos de 2019 ampliar la red de escuelas de 0 a 3 años, además de proponer un Plan de Dignificación de la Función Docente y universalizar la oferta de cursos de valenciano, simplificando criterios, costes y plazos.

Por último, sobre la sanidad Estañ ha cuestionado que el Consell prometió la reversión antes del verano "y a la vuelta del verano vuelve con un anuncio". "Nos preocupa que haya dudas, nos preocupa que se busquen atajos, nos preocupa que se sea condescendiente con Ribera Salud", ha aseverado.