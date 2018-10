Estañ, sobre la petición de reapertura de Gürtel: "Las heridas no se pueden cerrar sin juzgar al jefe de los corruptos"

Publicado 12/07/2018 18:56:45 CET

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha valorado positivamente la petición de Anticorrupción de reabrir una pieza de 'Gürtel' para investigar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por prevaricación: "Construir una Comunitat para el futuro sólo es posible cerrando las heridas que dejó la corrupción del PP, y esas heridas no se pueden cerrar sin que se juzgue al jefe de los corruptos".

Así lo ha afirmado a través de un comunicado, después de que la Fiscalía haya pedido este jueves en la Audiencia Nacional la reapertura de la pieza relativa a las contrataciones del Gobierno valenciano con las empresas de la trama Gürtel, para investigar si Camps cometió delito de prevaricación en una de las adjudicaciones investigadas.

Estañ ha puesto en valor que la reapertura "implicaría proceder contra Francisco Camps y otros posibles implicados, como el expresidente de Les Corts Juan Cotino por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación".

Este encausamiento sería, a su juicio, el "cierre que necesita la sociedad valenciana para mirar al futuro lejos de la corrupción". "Nadie entendía que en la trama Gürtel, centrada en el modelo corrupto del PP, el señor Camps no tuviese ninguna responsabilidad".

Ha destacado al respecto que las confesiones del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa y del considerado responsable de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, "situaban la figura de Camps en la cúspide de esa pirámide de corrupción".

"EL DAÑO NO HA PRESCRITO"

Para el secretario general de Podem, no "resultaba comprensible que Camps se librara por una cuestión de prescripción de delitos, cuando el daño causado no solo no lo ha hecho, sino que lo pagamos cada día en forma de deuda y de pérdida de derechos". "Tenemos que juzgar a todos los responsables para pasar página", ha reivindicado.

En este sentido, ha asegurado que el "daño que hizo la trama del PP no ha prescrito y que es escandaloso que Camps siga cobrando dinero público mientras es señalado como responsable por sus subordinados".

El PP "hizo un uso patrimonial de la administración pública" y, por ello, sus miembros "se creían impunes", ha remarcado, antes de celebrar que, "ahora, la Justicia puede demostrar que a nadie, independientemente de la posición que ocupe, le sale gratis saquear el dinero de los valencianos".

"Esperamos que ante estas nuevas revelaciones se haga justicia y los que han causado tanto daño al pueblo valenciano paguen con dinero y con la certificación de que la corrupción nunca le puede salir rentable a nadie. El daño que hicieron no ha prescrito, y Camps sigue cobrando dinero público", ha zanjado.