Concierto de Estopa en el Roig Arena de València. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estopa ha congregado a más de 15.000 fieles en el Roig Arena de València en un concierto que ha recorrido la extensa carrera del grupo y ha puesto de manifiesto "la vigencia de un cancionero que forma parte de la banda sonora de varias generaciones".

El directo --celebrado con motivo del 125º aniversario de Iberdrola, Founding Partner del recinto valenciano-- reunió en la noche de este sábado a miles de asistentes para disfrutar de una de las bandas más populares de la música española, destaca la organización en un comunicado.

Los grandes éxitos y la conexión "constante" con el público marcaron una actuación que arrancó con la actuación de Mafalda Cardenal, encargada de 'abrir boca' antes de dar paso a los hermanos Muñoz.

Estopa saltó al escenario para ofrecer un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de una trayectoria que supera ya el cuarto de siglo y que ha convertido al dúo en una de las formaciones más queridas del panorama español.

"Tu calorro", "Cacho a cacho" y "El día que tú te marches" 'golpearon' primero, para dejar paso posteriormente a temas como "Vacaciones", "Tragicomedia", "Run run", "Malabares", "Hemicraneal", "Ya no me acuerdo" y "La raja de tu falda", recibidas con entusiasmo por un público que ha acompañado cada tema de principio a fin.

El show continuó con momentos destacados como "Te vi, te vi", "Partiendo la pana", "Ojitos", "Me falta el aliento", "Pastillas de freno", "Bicho raro", "Fuente de energía" y "Paseo".

La recta final llegó con algunos de los temas más celebrados de la noche, entre ellos "Vino tinto", "Me quedaré" y "Como Camarón", que han puesto el broche a una velada en la que miles de personas han compartido una celebración muy especial junto a una de las formaciones más exitosas de la música española.

ENTRADAS FRAUDULENTAS POR LA REVENTA

Pese a que tanto la promotora del concierto como el recinto valenciano habían recordado la necesidad de adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales, se detectaron entradas falsas que se habían comprado en la reventa por internet.

A las primeras personas afectadas, la promotora del recital --que había despertado una gran expectación al ser e único en España este año y anterior al anuncio de la próxima gira del grupo-- les ofreció la posibilidad de comprar entradas legales para poder acceder al recital.

Fuentes del Roig Arena remarcan a Europa Press que la única vía para adquirir entradas válidas a los conciertos es hacerlo en los canales oficiales, en este caso eran, además del propio recinto, www.livenation.es y www.ticketmaster.es

Tanto los recintos como las empresas organizadoras solo se hacen responsables de las localidades vendidas por canales legales.