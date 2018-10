El estreno de 'El somni d'una nit d'estiu' y el tributo a Matilde Salvador, en la oferta del IVC en Castellón

Publicado 20/09/2018 15:14:03 CET

CASTELLÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estreno del espectáculo teatral 'El somni d'una nit d'estiu', una producción hecha por castellonenses, y el tributo a la compositora Matilde Salvador son algunas de las propuestas destacadas de la temporada cultural del Institut Valencià de Cultura en Castellón (IVC) 2018-2019.

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha dado a conocer el contenido de esta agenda cultural en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del director general del IVC, Abel Guarinos; el delegado del IVC Castellón, Alfonso Ribes, y la dramaturga y directora teatral castellonense Núria Vizcarro.

Vicent Marzà ha destacado que la programación del IVC de Castellón arranca "con la C de cultura, la C de Castellón y la C de coherencia en la programación". "Nuestra intención es que todas las personas encuentren un espectáculo y un espacio a su medida y que consuman, vivan y disfruten la cultura", ha añadido.

"Queremos continuar teniendo una programación en Castellón llena de propuestas de calidad, que ofrecen una amplísima variedad al espectador, que puede elegir entre música, teatro, danza, exposiciones, cine y, por supuesto, un abanico de actividades familiares y didácticas", ha agregado el titular de Cultura.

Así, ha explicado que habrá una presencia castellonense "importante" en la programación, en especial con los espectáculos dedicados a la figura de Matilde Salvador en el centenario de su nacimiento, pero también acogiendo grandes citas del calendario como la Noche del Circo Valenciano o la feria de la música Trovam y, al mismo tiempo, "exportando producciones propias hechas aquí que después llegarán a todo el territorio valenciano".

En este sentido, el conseller Marzà ha anunciado que en Castellón se estrenará 'El somni d'una nit d'estiu', "una gran apuesta de producción propia del IVC que integran profesionales castellonenses y que después girará por otros puntos del territorio valenciano". La dramaturga castellonense Núria Vizcarro es la codirectora de esta producción, un montaje que ahora se está preparando y que se estrenará el mes de mayo en el Teatre Principal de Castellón.

TEATRO PRINCIPAL

La nueva temporada en el Teatre Principal de Castellón tendrá un total de 27 espectáculos, además de ocho propuestas para público infantil y familiar. El otoño lo protagonizarán obras con una "apuesta decidida" por los autores clásicos revisados desde una óptica contemporánea.

Así, estarán la versión que Oriol Broggi ha hecho de 'Bodas de sangre', de Lorca; 'Un enemigo del pueblo', de Ibsen, pasado por el prisma de Àlex Rigola; o 'Èdip' de Sófocles, que dirige también Oriol Broggi. Como contrapunto, se tendrá el "desmadre cómico" de La Cubana, que llevará a Castellón su último espectáculo, 'Adiós Arturo', un auténtico canto a la vida.

En cuanto a la programación familiar en el Teatre Principal, en este trimestre de octubre a diciembre habrá tres espectáculos orientados al público infantil: 'Pedra a pedra', de la compañía castellonense L'home dibuixat; 'My baby is a queen', de la Petita Malumaluga, y 'En els núvols', de Xavo Giménez.

En el 2019 llegarán muchas más propuestas teatrales de alto nivel, como por ejemplo 'Tic-Tac', el musical que coproduce el IVC con un premio Max, que volverá a Castellón en enero. En febrero llegará 'La golondrina', con Carmen Maura al frente, y en el mes de marzo, la última obra de Dagoll Dagom, 'Maremar'.

El Principal de Castellón tendrá, además, propuestas de danza "de primer orden". En el mes de abril, por un lado, la premiada a los Premios Max, Rocío Molina, subirá al escenario castellonense con el espectáculo 'Caída del cielo'; por otro, la valenciana Sol Picó presentará un trabajo coreográfico basado en las tradiciones populares valencianas y que producirá el IVC. Así mismo, el mes de mayo se podrá disfrutar del espectáculo 'El miedo', de Albert Pla, que mezcla la música con una escenografía "muy potente".

AUDITORIO

El abono de otoño del Auditori constará de nueve propuestas que incluyen diferentes conciertos de músicos valencianos, como la Jove Orquestra Simfònica de Castelló con un programa dedicado a Matilde Salvador, o el concierto de Barroc Sonor, además de las orquestas ya consolidadas. Destaca el concierto de uno de los grandes grupos internacionales de música de cámara, los italianos Il Giardino Armonico, que tendrá lugar el 22 de diciembre.

Fuera del abono de otoño, tendrán lugar otros conciertos "muy destacados" durante el primer trimestre, como los cinco conciertos que ofrecerá la Banda Municipal de Castelló o el Festival de Música de Cámara. La presencia de nombres internacionales importantes de la música clásica continuará durante toda la temporada, con conciertos como los de la soprano Patrice Petibon a finales de febrero.

En marzo llegará el cuarteto The Shangai Quartet, que tiene la colaboración del violonchelista castellonense José Enrique Bouché. En abril, el director valenciano Robert Forés dirigirá la Orquestra d'Auberge.

En cuanto al apartado de música actual, en el mes de enero habrá un concierto del valenciano Perico Sambeat; y en marzo aterriza en el Auditori Ariel Rot en versión jazzística. También continuarán los ciclos de música moderna en el Auditori, como 'Auditori Jazz Club'; 'Territori Cs', dedicado a los músicos locales, y 'Un món de músiques', que se desarrollará en el mes de abril.

Por otra parte, en el Museu de Belles Arts, de octubre a enero, podrá disfrutarse de la exposición del pintor alicantino Vicente Rodés y, de febrero a abril, la exposición 'Destacats. Fundació Telefònica', mientras que en el patio de etnología y en el vestíbulo del museo se realizarán diferentes muestras, como 'Material de somnis, 30 anys de Filmoteca', que reúne una selección del patrimonio fílmico que conserva la Filmoteca Valenciana.

En el Espai d'Art Contemporani de Castellón protagonizarán la temporada las exposiciones 'Te toca a ti', de octubre a febrero, y 'Que pase', de marzo a junio. Las dos son exposiciones colectivas comisariadas por mujeres que posibilitan un marco de reflexión y que estarán acompañadas de actividades complementarias, como 'performances' y talleres.