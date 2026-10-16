Un estudio de la UJI detecta más de cinco infomaciones falsas al día en la campaña de las últimas elecciones europeas

Archivo - Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo (Francia) . - PHILIPPE STIRNWEISS - Archivo

CASTELLÓ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por el grupo Periodismo, Comunicación y Poder de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), coordinado por el catedrático Andreu Casero Ripollés, ha detectado en la campaña de las elecciones europeas de 2024 una media de más de cinco informaciones falsas diarias, y su extensión después del día de votación.

El equipo investigador, del que también formaban parte las investigadoras Laura Alonso Muñoz, Diana Moret Soler, Alba Córdoba Cabús y Alejandra Tirado García, ha analizado una muestra de 278 piezas de información falsa verificada por 52 agencias europeas de verificación de hechos incluidas en la base de datos Elections24Check, un proyecto conjunto de la Red Europea de Normas de Verificación de Hechos (EFCSN) que cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Noticias de Google, que recopila y clasifica la desinformación electoral.

Además del número de informaciones falsas detectadas, el análisis constata que la mitad de la desinformación electoral se ha originado en España (27,7%) y Polonia (21,2%).

Y ya en un segundo nivel, con porcentajes entre el 5% y el 10% encontramos desinformación procedente de Alemania (9,7%), Bélgica (7,6%), Portugal (7,2%) y Francia (6,1%). La desinformación era contenido completamente falso, diseñado y difundido con la intención de engañar en un 59,4% y con falta de contexto un 23,4%. Además, el ciclo de vida de la información falsa se hace permanente más allá del cierre de las urnas.

En cuanto a los canales de difusión, la desinformación ha circulado principalmente por las redes sociales X (32,4%) y Facebook (21,9%) y un porcentaje considerable a través de medios tradicionales (13,3%).

"Los resultados muestran que los medios de comunicación tradicionales también contribuyen a la difusión de falsedades. Lo hacen al transmitir declaraciones y mensajes engañosos de los actores políticos que usan estratégicamente los medios para desinformar y, sin quererlo, hacen de amplificadores de contenido falso", explica, en un comunicado, el profesor Andreu Casero.

Los temas más recurrentes de la información falsa han sido la integridad electoral (20,5%) y la migración (12,9%). En cuanto a la primera, se duda de la viabilidad del ejercicio de este derecho y la seguridad del proceso y se plantea la posibilidad de fraude a través de este sistema.

Respecto a la migración, la desinformación se centra en las cuotas de asilo, el control de fronteras o la percepción de subsidios. La información climática (7,9%), especialmente en Polonia, y la legislación (7,6%) han sido otros de los temas con más información falsa.

"Este fenómeno --comenta el profesor Casero-- tiene graves consecuencias para la salud democrática, puesto que puede alterar el comportamiento y las decisiones de los votantes y, en última instancia, socavar la legitimidad de los resultados electorales".

Los resultados del estudio también revelan que los temas específicos en el debate público y la cultura política de cada país determinan las temáticas de la desinformación, por lo tanto, apunta Casero, "los esfuerzos y las soluciones para combatir este fenómeno tienen que combinar una perspectiva europea con enfoques adaptados a cada contexto nacional".

FORMACIÓN FRENTE A LA DESINFORMACIÓN

Para hacer frente a las consecuencias negativas de la desinformación que se difunde durante las campañas electorales, la Universitat Jaume I de Castelló ha formado a más de 170 personas para mejorar la comprensión sobre las características de este fenómeno y extender el conocimiento sobre las políticas desarrolladas en la Unión Europea para combatirlo. Una veintena de profesores y profesoras de distintas universidades han capacitado a alumnado procedente de España, Ecuador, Chile y Argentina.

Las tres ediciones en línea del curso de formación, donde también se han explicado los mecanismos para combatir la desinformación y promover la resiliencia democrática, han sido financiadas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA), a través de una acción Jean Monnet, el proyecto DISEDER-EU (101126821-JMO-2023), dirigido por el catedrático de Periodismo Andreu Casero. Adicionalmente, se ha creado un blog en el que se han publicado varios análisis sobre la incidencia y las características de la desinformación que se difunde durante las campañas electorales (https://diseder-eu.es/blog/).