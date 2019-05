Expertos alertan sobre la necesidad de dar un salto cualitativo y llevar la inteligencia artificial a las aulas

Publicado 09/05/2019 11:33:51 CET

Expertos docentes y científicos participan este viernes en un simposio internacional en el que debatirán sobre la necesidad de dar un salto cualitativo e incorporar la inteligencia artificial (IA) en los colegios con el fin de ir preparando respuestas a las demandas que van a existir en la próxima década.

En el encuentro, que se desarrollará del 10 al 12 de mayo organizado por los Colegios Mas Camarena y Fundación Maecenas, intervendrán ponentes y docentes especialistas en este campo tecnológico, como el Director of Cognitive Interfaces at Singular. Artificial Intelligence Faculty at Universidad Internacional de La Rioja, José Luis Calvo, el docente de la Universidad de Sussex, Ben Du Boulay, y el doctor por la Universidad de Salamanca Antonio Seoane, que impartirá una ponencia bajo el lema "Ética para robots y otros desafíos filosóficos de la inteligencia artificial en el ámbito educativo".

El encuentro pretende ofrecer un conjunto de escenarios de reflexión, presentes y futuros, de vinculación de la inteligencia artificial con la Educación. Los expertos abordarán cómo

proponer planes de formación estratégica para desarrollar proyectos pedagógicos, tanto por etapas educativas como por departamentos o áreas, para la implementación de la IA, Robótica y Programación a nivel de centro.

TALLERES DE FORMACIÓN

Asimismo se realizarán diversos talleres de formación del profesorado en las dinámicas más innovadoras en el entorno de la IA educativa y sus derivadas en robótica y programación, para desde aquí, determinar su aplicación real en el aula.

Así se desarrollará uno de Smart DATA en la Gestión Educativa, para aprender a usar los datos en la dirección escolar, de ortografía y pensamiento computacional, se propondrá hacer un invernadero inteligente o vehículos programables, entre otros.

Quizás hace unos años, esta exigencia a los centros escolares por la comunidad escolar y los principales agentes sociales, no tenía el papel de urgencia que va a tener en los próximos años, debido a que la exponencialidad y el avance vertiginoso de las tecnologías suponen la entrada al escenario de la llamada 4ª revolución industrial, según relatan los impulsores del encuentro, que se celebrará en el Complejo Preuniversitario Mas Camarena y Students' Resort Mas Camarena and Sports Centre.

Asimismo, explican que esto supone que la escuela debe plantearse su función social y el sentido de preparar a las futuras generaciones para exigencias laborales, profesionales y seguramente personales, que en muchos casos todavía no existen.

"En los próximos años veremos muchas aplicaciones en la vida diaria de la inteligencia artificial y que lógicamente, debemos ser capaces de aplicarlas en las aulas. Acciones tan habituales como la búsqueda por voz en un dispositivo, tiene como base la IA", ha explicado la directora de Mas Camarena, Maite Marín, quien ha subrayado que "es fundamental que la escuela no se desconecte de la próxima revolución tecnológica que está empezando a surgir y por tanto la inclusión de la tecnología en las aulas es imparable".

Un nuevo paso será crear una enseñanza muy personalizada, según Marín que ha señalado que a través del Learning Analitycs, o Análisis del Aprendizaje se puede medir y analizar todo el proceso que los alumnos realizan. "Por tanto se podrá determinar de forma más precisa qué necesita cada uno, que intereses desean trabajar, cómo pueden ser más indagadores", ha indicado.

Muchas de las aplicaciones serán muy útiles en las aulas del futuro pero habrá que esperar todavía un poco, aunque lo que está claro es que el gran reto será poder integrar las tecnologías derivadas de la inteligencia artificial con la interacción de los alumnos, profesores y sociedad.

Los congresos de innovación son necesarios para poder estar a la vanguardia de la educación y el objetivo es conocer nuevas metodologías, el intercambio de experiencias de diversos centros y profesionales, ha insistido Marín.