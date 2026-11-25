El nuevo foro Aprova Lab analiza la evolución del perfil del comprador y los retos del sector inmobiliario para adaptar la oferta residencial a la demanda actual - APROVA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos del sector inmobiliario han coincidido este miércoles en la necesidad de "bajar ciertos estándares" exigidos para la construcción de viviendas protegidas, como no requerir garajes en la ciudad de València, para poder contener los costes, construir más promociones y hacerlas asequibles a una demanda que se enfrenta a unos precios de mercado "inasumibles".

Así se ha señalado en un encuentro sobre la evolución del perfil del comprador y las nuevas necesidades habitacionales, organizado por la Asociación de Promotores de Valencia (APROVA), que ha contado con la participación del subdirector general y director del Área Residencial de Olivares Consultores, José Manuel Martínez-Plaza; al CEO de Idealista/data, Daniel del Pozo, y el científico de datos de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Ángel Esteban Martín Furones.

Durante el debate, los ponentes han señalado que el estándar mínimo actual encarece la construcción y han planteado revisar exigencias normativas y elementos complementarios para ajustar el producto a las necesidades reales y a la capacidad económica de la demanda.

El directivo de Idealista ha explicado que, según una encuesta del portal inmobiliario, en la provincia de Valencia lo primero a lo que están dispuestos a renunciar los compradores es a contar con instalaciones deportivas, seguido de la eficiencia energética y el aire acondicionado y la piscina.

Así, ha planteado que ante una situación de "emergencia" en el acceso a la vivienda, "no podemos permitirnos ni desarrollar suelo a la velocidad a la que se está haciendo ni esos estándares". "En vivienda protegida, iría a unos mínimos suficientes", ha indicado, antes de llamar a "una reflexión de qué hace falta para satisfacer la demanda sin lujos innecesarios". "El estándar es muy bueno pero con sentido común se puede fijar un estándar para esa necesidad de generar vivienda", ha opinado.

A este respecto, desde la Cátedra de Vivienda, Ángel Esteban ha puesto sobre la mesa ejemplos como Alemania, donde "van a bajar ciertos estándares, por ejemplo que no haya calefacción en las escaleras", porque han entendido que "hay cosas que tienen que estar sí o sí, y otras que en una vivienda protegida no es tan necesario"

Martínez-Plaza ha coincidido en que "el estándar mínimo es muy alto" y esto supone un coste técnico elevado que dificulta levantar vivienda protegida en el contexto actual. En concreto, ha propuesto analizar si es necesario en la ciudad de València obligar a construir plazas de parking, que es "un elemento muy caro", cuando "muchos jóvenes en la ciudad no tienen coche".

La revisión de los estándares de vivienda protegida son "un melón que hay que abrir con acuerdo de los mayores partidos, con el volumen suficiente de apoyo popular, y no estamos viendo que hagan ese camino. Cada uno hace la guerra por su cuenta", ha lamentado.

TRANSFORMACIÓN DEL PERFIL DEL COMPRADOR

Asimismo, en la jornada se ha puesto de manifiesto como la tensión en los precios ha transformado el perfil del comprador de vivienda de obra nueva, con predominio de la compra para la reposición de vivienda. Según los datos que ha presentado Idealista/data, el 65 % de quienes buscan vivienda en Valencia ya tiene al menos una en propiedad, una proporción que se ha mantenido estable en los últimos cinco años.

La compañía también ha señalado que el 63% de los compradores tiene más de 45 años y que el 75 % tiene un empleo fijo o trabaja por cuenta propia. En la provincia de Valencia, la reposición ha representado el 38 % de la demanda, la primera vivienda el 35 % y la inversión el 15 %. Por su parte, Olivares Consultores ha situado que la compra por inversión supone el 80 % de las compras de viviendas de un dormitorio y en el 50 % de las de dos.

El científico de datos de la Cátedra Observatorio ha indicado que "la evolución del comprador ha sido más por necesidad y escasez", y que "si no hacemos nada, no se va romper la tendencia. La ciudad de València seguirá siendo un foco premium, podrán acceder quienes tienen una vivienda que vender, patrimonio y una familia que le ayude, y el mercado va a seguir extendiéndose por el área metropolitana", ha afirmado.

Ángel Esteban ha puesto el foco en las brechas entre el precio sobre la renta de las personas, el tipo de viviendas que se oferta, porque "a lo mejor ya no se ajusta mucho a la estadística" ya que "los hogares de una persona van a crecer mucho y hay que hacer más vivienda para este tipo de perfiles".

Los participantes han advertido también del desajuste entre la oferta actual y el crecimiento de hogares unipersonales o de menor tamaño, así como de la falta de vivienda asequible por debajo de los 300.000 euros o en las franjas de entre 150.000 y 180.000 euros.

El representante de la Cátedra ha apuntado de que, durante los últimos cinco años, el precio de la vivienda nueva se ha duplicado y la oferta se ha reducido a cerca de la mitad. Ante esta evolución, ha defendido que "el futuro que deseamos para la vivienda debe ser una prioridad absoluta".

Daniel Del Pozo ha advertido de que la oferta de vivienda en venta continúa reduciéndose en la mayor parte del país. Según los datos de idealista/data, el descenso se ha acelerado del 7 % en el segundo trimestre de 2026 al 9 % en el tercero. "Todas las políticas y medidas deberían encaminarse a hacer crecer la oferta de viviendas en venta y en alquiler", ha señalado.

PERSPECTIVAS

Sobre el futuro del mercado, los intervinientes han mostrado distintos matices. El directivo de Idealista/data ha indicado que desde abril ciudades como Madrid y València apuntan "a un crecimiento mucho menor, aproximándose a cero". "Si todo siguiera normal, estaríamos ya en tope en València y estaríamos esperando ver decrecimientos interanuales en breve, ya el año que viene probablemente".

Por su parte, el experto de la Cátedra ha apuntado que según las estimaciones de esta institución, de mantenerse la tendencia actual, a finales del año que viene el precio de la vivienda de obra nueva podría situarse ya en 5.000 euros por metro cuadrado. No obstante, como punto positivo ha destacado que han aumentado un 45% las calificaciones de vivienda protegida entre enero y octubre.

Por su lado, Martínez-Plaza ha advertido de que en buena parte del mercado los ritmos de venta se ha ralentizado y hay "proyectos que se meten en un cajón porque los costes no permiten sacarlos al mercado".