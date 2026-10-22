Expertos subrayan la importancia de "una ciudadanía crítica" para afrontar fenómenos naturales extremos

Caudal del río Girona lleno de barro y vegetación que ha ido arrastrando el agua de las lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets (Alicante), durante la dana Adam - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un análisis coordinado por los profesores Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante (UA), y Álvaro Morote, de la Universitat de València (UV), con aportaciones de más de 30 investigadores de España, México, Nicaragua, Japón y Australia, ha resaltado la "importancia" de formar "una ciudadanía crítica" que esté "preparada para afrontar fenómenos naturales extremos", como inundaciones, incendios, erupciones volcánicas o terremotos.

De esta manera, el análisis ofrece "una mirada multidisciplinaria sobre cómo educar al estudiantado desde áreas diversas, como la geografía, la educación, la comunicación o la gestión del riesgo", según ha indicado la UA en un comunicado.

Asimismo, el análisis, más allá de ser un repositorio de investigaciones científicas, aporta herramientas "rigurosas y accesibles" para el profesorado y experiencias educativas "innovadoras, ya probadas con éxito".

Además, incluye reflexiones sobre "la necesidad de la alfabetización sobre riesgos en desastres naturales" en todos los niveles educativos, especialmente en el contexto actual de "creciente vulnerabilidad territorial y aceleración de la crisis climática".

En este contexto, Morote, que es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la UV, ha señalado que la educación es "la pieza esencial que tiene que presidir el conjunto de medidas pensadas para la mitigación del riesgo de desastres".

Por su parte, Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, ha apuntado que "si un grupo humano que convive con el riesgo no recibe educación básica sobre peligrosidad y sobre gestión de situaciones extraordinarias, nunca se podrá conseguir la salvaguarda de la vida humana".

El catedrático también ha incidido en que "incluso con ello, nunca se va a poder garantizar totalmente que ante un episodio natural extraordinario no se vayan a producir víctimas mortales".

Finalmente, ha sostenido que "si no se desarrollan acciones de enseñanza efectiva a las poblaciones en riesgo, se seguirá asistiendo a una contabilidad dramática de fallecimientos cada vez que se desarrolle un peligro natural".

"CONOCIMIENTOS BÁSICOS"

Por otra parte, el análisis proporciona "conocimientos básicos de los principales peligros naturales" y presenta "pautas para su enseñanza en el aula".

Además, tiene en cuenta las nuevas fuentes de información social como medios de comunicación, internet o redes sociales que, según Morote y Olcina, deben jugar "un papel formativo" y evitar "la difusión de mensajes engañosos o falsos que entorpecen la gestión de una emergencia y la educación para la reducción del riesgo".

En este sentido, añaden los profesores, "una sociedad bien formada e informada será siempre una sociedad más segura", una afirmación que cobra "especial sentido" tras episodios como el volcán de La Palma, los terremotos de Lorca (Murcia) y Granada, los incendios forestales de los últimos veranos o las danas que han afectado al Mediterráneo en 2019 y 2024, de acuerdo con la UA.