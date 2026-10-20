Las exportaciones de la Comunitat suben un 14,5% en agosto, hasta 2.595 millones, pero crece el déficit comercial

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VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en agosto los 2.595,1 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 14,5 % respecto al mismo mes del año anterior, según se refleja en el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio.

Las importaciones han crecido un 20,1 %, hasta situarse en 2.985,2 millones. Este comportamiento ha dejado un saldo comercial negativo de 390,1 millones de euros, un 78 % más que el año pasado, y una tasa de cobertura del 86,9 %, por encima de la media nacional, donde la cobertura se ha situado en el 77,9 % con un déficit de 7.813,1 millones.

Por provincias, Castellón ha liderado el crecimiento exportador del mes con un repunte del 35,4% y unas ventas al exterior por valor de 742,5 millones de euros frente a unas importaciones de 468,5 millones (+3,9 %), lo que ha arrojado un superávit de 274,0 millones de euros (+181,3 %).

Por su parte, Alicante ha elevado sus exportaciones un 4,0 %, hasta alcanzar los 521,8 millones de euros, con unas compras de 497,0 millones (+10,7%) y un saldo positivo de 24,7 millones, mientras que Valencia, pese a haber incrementado sus ventas un 9,3% hasta los 1.330,9 millones de euros, ha concentrado el déficit regional con un saldo negativo de 688,8 millones de euros tras haber importado por valor de 2.019,7 millones (+27,3%).

Desde enero, las exportaciones de la Comunitat Valenciana han sumado 26.206,7 millones de euros, un 6,0% más que en el mismo periodo del año anterior, frente a unas importaciones de 27.714,4 millones que han aumentado un 12,1%. Así, el déficit comercial acumulado es de 1.507,6 millones de euros y la tasa de cobertura del 94,6%.

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores económicos, el mayor dinamismo exportador del mes de agosto lo han registrado los productos energéticos, con un destacado crecimiento del 201,9 % e ingresos por valor de 333,4 millones de euros (el 12,8 % del total de exportaciones valencianas), impulsados por el petróleo y derivados, que ha repuntado un 205,6 % hasta los 331,2 millones.

Por su parte, la alimentación ha continuado siendo el sector con mayor peso en volumen de ventas, con 534,1 millones de euros en agosto (el 20,6% del total), a pesar de registrar un ligero descenso del 1,4% interanual.

El capítulo de bienes de equipo se ha situado como la segunda partida más exportada en agosto con 449,5 millones de euros, lo que supone el 17,3% del total y una subida del 8,6% respecto al mismo mes del ejercicio precedente, si bien ha presentado un déficit comercial de 63,9 millones derivado de unas importaciones de 513,4 millones (+15,2%).

A su vez, el sector de productos químicos ha aportado en agosto 366,7 millones de euros en exportaciones (un 14,1 % del total y un 6,1 % más). Las semimanufacturas no químicas han alcanzado en agosto unos envíos al exterior de 351,1 millones de euros (+2,4 %), respaldadas por el dinamismo de los productos cerámicos que han sumado 240,5 millones (+1,9%) y un superávit de 230,2 millones.

Por su parte, el sector del automóvil ha registrado en el octavo mes del año un repunte exportador del 16,3 %, hasta los 198,9 millones de euros (el 7,7 % del total), sustentado en el avance del 23,3% en automóviles y motos* (152,2 millones), aunque la subida de sus importaciones (+50,1%, hasta 362,2 millones) ha originado un déficit sectorial mensual de 163,4 millones.

Asimismo, las manufacturas de consumo han anotado 247,4 millones exportados (+5,7 %), con avances en el calzado (105,1 millones, +11,6 %), mientras que los bienes de consumo duradero se han reducido un 3,1 %, hasta los 53,1 millones de euros.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

En cuanto al reparto por áreas geográficas, Europa ha vuelto a ser el destino mayoritario del comercio exterior valenciano en agosto, al concentrar el 68,4 % de las exportaciones con un valor de 1.774,7 millones de euros (+17,5 %) y un superávit de 540,5 millones.

Dentro del continente, la Unión Europea ha absorbido 1.467,4 millones (+16,9 %). Por países destinatarios en la zona euro, destacan Francia, con 297,1 millones de euros exportados (+16,1 %); Alemania, con 227,2 millones (+6,9 %); e Italia, que ha experimentado un repunte del 48,8 % hasta los 209,1 millones.

Las ventas a América han aumentado en agosto un 17,9 %, hasta alcanzar los 369,2 millones de euros (el 14,2% del total), empujadas por el fuerte crecimiento registrado en Estados Unidos (213,5 millones, +51,6 %). No obstante, el incremento de las importaciones procedentes del continente americano (+81,7%, hasta 486,2 millones) ha arrojado un déficit mensual de 117,0 millones de euros.

Por su parte, las exportaciones hacia África han repuntado un 28,1 % en agosto, alcanzando los 205,3 millones de euros, gracias en buena medida al dinamismo del mercado de Marruecos (77,3 millones, +49,7%) y Egipto (31,5 millones, +84,1%).

Por el contrario, Asia es la principal fuente de déficit comercial para la Comunitat Valenciana en el mes de agosto, con un saldo negativo de 870,4 millones de euros originado por unas importaciones de 1.053,6 millones de euros (+23,5%) frente a unas exportaciones que han bajado un 10,1%, hasta los 183,3 millones.

Esta brecha se ha debido principalmente al peso de China, desde donde la Comunitat ha importado bienes por valor de 584,4 millones (+21,5 %) mientras que sus ventas al gigante asiático han retrocedido un 16,2 %, situándose en 30,6 millones. Finalmente, las exportaciones a Oceanía han registrado 11,5 millones en agosto (-73,9 %), acumulando 324,0 millones (+60,5 %) en los primeros ocho meses del año.

EL CONSELL DESTACA LA "TENDENCIA DINÁMICA"

La Generalitat ha resaltado que las exportaciones de la Comunitat Valenciana crezcan un 6 % y superen los 26.206 millones de euros en los ocho primeros meses de 2026. En un comunicado, ha explicado que "los mercados europeos ofrecen estabilidad a las empresas de la Comunitat Valenciana en un entorno volátil".

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha afirmado que "se mantiene la tendencia dinámica mostrada por las exportaciones de la Comunitat Valenciana durante 2026, con incrementos superiores a la media nacional que se sitúa en este periodo en un 3,2 %".