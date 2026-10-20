Una exposición en el Archivo del Reino de València se aproxima a la figura Jaume I con documentos e imágenes

El Archivo del Reino de València reúne documentos e imágenes sobre Jaume I con motivo del 750 aniversario de su muerte - GVA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo del Reino de València acoge la exposición 'Jaume I. Un viaje documental y visual', que propone una aproximación a la figura del monarca desde dos perspectivas complementarias: los documentos que permiten reconstruir históricamente su actuación y las imágenes y relatos con los que se ha representado su memoria a lo largo de los siglos.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha visitado la muestra este martes, acompañada el director general de Cultura, Ignacio Prieto, y el director del archivo, Francesc Torres Faus, así como por los responsables de la exposición.

El patrimonio documental da comienzo a la exposición, que se une a los actos de conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey. El Archivo del Reino de València conserva diez pergaminos originales del monarca, además de copias posteriores de documentación emanada de la Cancillería Real.

Asimismo, la muestra incorpora cuatro documentos originales procedentes del Archivo de la Catedral de València y un pergamino del archivo del Real Monasterio de Santa María de El Puig.

A través de estas fuentes, el recorrido permite aproximarse al proceso histórico desarrollado a partir de la conquista de las tierras valencianas entre 1232 y 1245 y a la posterior configuración del Reino de València.

La toma de la ciudad en 1238 constituye "uno de los principales hitos de este proceso, que continuó con la progresiva definición territorial, jurídica e institucional del nuevo reino", indica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

La exposición aborda el desarrollo de los Fueros, las Cortes y las primeras estructuras administrativas, judiciales y municipales, así como las transformaciones sociales, demográficas y económicas que acompañaron a la nueva organización territorial.

Documentos como el 'Llibre del Repartiment' y las cartas de población permiten aproximarse a la llegada de nuevos pobladores, la permanencia de población musulmana, los conflictos y revueltas del siglo XIII y los cambios producidos en la organización del poblamiento y del territorio.

DEL PERSONAJE HISTÓRICO A SU MEMORIA

Junto al monarca que aparece en la documentación concediendo tierras, otorgando privilegios, resolviendo conflictos y organizando jurídicamente el territorio, la exposición analiza la imagen que el propio rey y las generaciones posteriores fueron construyendo sobre su figura.

El 'Llibre dels fets' constituye uno de los principales testimonios de este proceso de construcción de la memoria.

La muestra permite recorrer diferentes representaciones visuales del monarca, desde el sello regio y las 'Cantigas de Santa María' hasta las pinturas del castillo de Alcañiz, las miniaturas del 'Llibre dels fets' y del 'Liber privilegiorum', la batalla de El Puig representada en el retablo del Centeller de la Ploma y distintas representaciones pictóricas posteriores.

Las 'Cantigas de Santa María' contienen, además, una de las escasas representaciones contemporáneas del monarca, al que muestran negociando con los mudéjares de Murcia.

La exposición coincide con la conmemoración en 2026 de los 750 años de la muerte de Jaume I, ocurrida en 1276. Durante su visita, Marta Alonso ha señalado el valor de los archivos como instituciones esenciales para la conservación de las fuentes que permiten conocer y estudiar el pasado.

Haz agregado que la exposición, que podrá visitarse en el Archivo del Reino de València hasta enero de 2027, permite acercarse a Jaume I desde una doble dimensión: "El rey que conquista y el rey que construye; el Jaume I de la historia y el Jaume I recordado".