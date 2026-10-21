Fabra, Camps y Oltra relatan en el juicio del 'caso Bar España' los "perjuicios" sufridos y el daño a su imagen pública

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La exvicepresidenta del Consell asegura que llegó un momento en que la presión fue "casi insoportable"

CASTELLÓ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra han relatado hoy en el juicio que se sigue por el bulo del 'caso Bar España' los "perjuicios" que, según han indicado, sufrieron y el daño que se hizo a su imagen pública.

El fiscal acusa en este juicio a seis personas por difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló. Además, será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que ha declarado como testigo por videoconferencia desde Madrid, ha recordado que interpuso una querella por estos hechos, ya que -según ha dicho- se realizaron declaracines "absolutamente disparatadas".

Fabra, que ha asegurado no recordar las acusaciones, sí ha señalado que imagina que esto le perjudica a él y a "cualquier persona decente". El exdirigente del PP, que ha reclamado la indemnización que le corresponda y ha pedido que se adopten medidas para evitar que esta "difamación" siga produciéndose, considera que los hechos que se imputaron fueron "gravísimos" y cree que su mujer requirió tratamiento psicológico.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha recordado que presentó una querella por "graves delitos e imputaciones dañinas y brutales", y ha señalado que la atribución de estos hechos fue realizada con publicidad. "Creo que los calumniadores pretendían darles la mayor difusión posible con mi nombre, pues yo era autoridad y había sido presidente de la Generalitat", ha dicho.

El exjefe del Consell, que ha declarado en calidad de testigo, se ha mostrado convencido de que el propio calumniador inicial "sabía que era imposible y absurdo lo que planteaba". "Se ha hecho daño por hacer daño y se buscó el mayor daño social posible", ha añadido. Así mismo, Camps cree que se buscaba menoscabar su imagen pública, "que resultó dañana, igual que el propio sosiego y el de nuestras familias". "Quien lo ha hecho, lo ha hecho con saña", ha apuntado.

Camps, que considera que "para una persona con imagen pública estas cosas quiebran la confianza", ha reclamado indemnización y la retirada de los contenidos sobre este tema "de forma inmediata". Además, ha destacado que, aunque perdona a todo el mundo, esto no puede conllevar que el daño producido a "un montón de gente que ha sufrido esta barbarie de calumnia" pueda sopesarse como para retirar ninguna petición por parte de su letrado. "No es bueno que con este tipo de actitudes la gente mire hacia otro lado", ha agregado.

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha explicado que la persona fallecida que el fiscal sitúa como iniciador del bulo mantuvo una reunión con su jefe de gabinete, al que entregó un dosier y, teniendo en cuenta los hechos que se relataban, se decidió enviarlo a Fiscalía.

A partir de ahí, ha señalado que comenzó un "escarnio público" y una presión "casi insoportable" con correos electrónicos y mensajes en redes contra ella y contra la entonces directora general de Infancia y Adolescencia, al no haber accedido a realizar una investigación interna. "Entramos en la fase en que éramos encubridoras", ha dicho.

Al respecto, Oltra ha declarado que les acusaban de omisión de perseguir delitos y también de ser encubridores y formar parte de la trama de pederastia. "Esto se lleva muy mal, pues hay una carga reputacional y profesional, y el problema de los bulos es que alguien siempre piensa que hay algo de verdad", ha apuntado la testigo, quien cree que esta situación generó perjuicios de credibilidad, "y esto a nivel profesional es terrible".

"Esto sirvió de base al juicio que tengo pendiente y por el que se me persigue, porque es todo un hilo conductor", ha señalado Oltra, quien considera que este tema le ha minado su credibilidad política, profesional y personal, "algo que causa ansiedad, daños morales y materiales". La exvicepresidenta reclama que desaparezca su nombre en las redes sociales y la indemnización que le corresponda.

En la sesión de hoy también ha prestado declaración una exdirectora del Centro de Protección de Menores Baix Maestrat que, según ha resaltado, también fue víctima de las acusaciones de pederastia, la cual ha lamentado la presión social que vivió y ha asegurado que este tema le sigue provocando una ansiedad "muy alta"

"Llegué al punto de no ver la televisión ni oir la radio y también tenía miedo a que me reconocieran y me vincularan con este tipo de historias", ha subrayado la testigo, quien ha añadido que esta cuestión le perjudicó también en su vida profesional.

Finalmente, ha declarado una exdirectora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat, quien ha manifestado que todo esto ha sido "demencial y una pesadilla". Según ha afirmado la testigo, este tema ha sido "muy doloroso" y le ha afectado bastante.