Fabra a Morera tras compararle con Rajoy: "Espero que no le pase como a Baldoví, que espero se recupere"

Publicado 26/02/2015 10:47:46 CET

VALENCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en respuesta al portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, que ha comparado al jefe del Consell con Mariano Rajoy en el Debate de la Nación, le ha dicho que espera que "no le pase como a su portavoz en el Congreso --Joan Baldoví--, que espero que se recupere". Baldoví sufrió un desvanecimiento mientras intervenía desde la tribuna de oradores en el Congreso.

Durante la que se prevé que sea la última sesión de control al jefe del Consell de la legislatura, el portavoz de Compromís ha criticado el balance que ha hecho Fabra de su gobierno y le ha comentado que le ve "como a Rajoy en el Debate de la Nación".

"Me comparaba con Rajoy y espero que no le pase como a su portavoz en el Congreso, que espero que se recupere", ha contestado Fabra a continuación. Este comentario ha levantado las protestas de los diputados de Compromís, a lo que el presidente de la Generalitat ha apuntado: "les sabe mal que me preocupe por su estado de salud".

En una siguiente intervención también durante la sesión de control, el diputado de Compromís Juan Ponce le ha reprochado a Fabra: "Se acaba de cubrir de gloria con su bromita".