Fallece la mujer de 82 años atropellada este viernes en el Grau de Castelló

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CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 82 años atropellada este viernes en el Grau de Castelló ha fallecido en el Hospital General de Castellón, según han confirmado fuentes municipales.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU realizó diversas maniobras de estabilización a la mujer, de 82 años de edad. Posteriormente, fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital General de Castellón por politraumatismo. Finalmente, la mujer ha fallecido en el centro hospitalario.