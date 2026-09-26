Fallece la mujer de 82 años atropellada este viernes en el Grau de Castelló

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 26 septiembre 2026 18:06
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   CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La mujer de 82 años atropellada este viernes en el Grau de Castelló ha fallecido en el Hospital General de Castellón, según han confirmado fuentes municipales.

   El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU y una unidad SVB.

   El equipo médico del SAMU realizó diversas maniobras de estabilización a la mujer, de 82 años de edad. Posteriormente, fue trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital General de Castellón por politraumatismo. Finalmente, la mujer ha fallecido en el centro hospitalario.

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