Fallece un niño de 20 meses en una piscina privada en Tous y logran reaniman a otro menor de 3 años

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VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un niño de 20 meses ha fallecido este viernes en una piscina particular en la localidad de Tous (Valencia), mientras que otro menor, de 3 años, ha podido ser reanimado por los servicios sanitarios.
Según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 15.28 horas se ha recibido un aviso para asistir a dos niños, uno de 20 meses y otros de 3 años, que han sido que rescatados de una piscina privada.
Hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y un Soporte Vital Básic (SVB). Al niño de 3 años se le ha practicado una reanimación cardiopulmonar (RCP), a la que ha respondido positivamente. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de la Ribera.
Al pequeño de 20 meses se le ha realizado asimismo la reanimación cardiopulmonar avanzada, pero, desgraciadamente, no ha respondido a las maniobras y solo se ha podido confirmar su defunción.