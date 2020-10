La familia de José Couso espera reabrir el caso: "No queremos venganza, sino justicia"

Exige un pronunciamiento del Gobierno tras recurrir la indemnización a la mujer y los hijos del periodista asesinado en Bagdag

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hermano de José Couso, el periodista asesinado en 2003 en Bagdag por tropas estadounidenses, ha defendido este martes la urgencia de reabrir el caso después de que la Abogacía del Estado recurriera hace unos meses la decisión de la Audiencia Nacional de condenar a España a indemnizar a la mujer y a los hijos de este cámara de Telecinco por la omisión de protección diplomática.

"No queremos venganza, sino justicia. En estos 17 años nos hemos sentido desprotegidos, hemos sufrido abandono por parte del Estado y de los diferentes gobiernos. Hemos sufrido desprecio y traición", ha manifestado David Couso en la Comisión de Justicia de Les Corts en una comparecencia a petición de Unides Podem.

La familia reclama así un pronunciamiento del actual Gobierno y "sobre todo que no traicione a las víctimas" de conflictos militares como el de Irak, así como no actuar como "vasallos o lacayos" de Estados Unidos. Se vieron "obligados a ir a Estrasburgo", al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que no juzga crímenes de guerra ni obliga a modificar leyes estatales pero "sí puede dar un toque de atención" a España.

De momento, el Gobierno tiene hasta el 2 de diciembre para responder a las preguntas sobre el caso que les remitió el Tribunal de Estrasburgo, mientras los familiares de Couso siguen a la espera de la reunión que pidieron con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, antes de que estallara la pandemia en marzo.

Su objetivo es acelerar la reforma de la modificación de la Ley del Poder Judicial de 1985 que el anterior gobierno del PP aprobó en 2014, ya que "permite la impunidad", para así poder reabrir el caso. A finales de 2018 hubo un acuerdo parlamentario para impulsarla, pero las elecciones de 2019 y el coronavirus lo han dejado en stand by.

En este escenario, la familia rechaza la postura de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de que indemnizarles sentaría un precedente "inasumible" para el Estado, como manifestó a principios de marzo para justificar el recurso de la Abogacía: "Nos quedamos sorprendidos. ¿Qué precedente puede causar un ataque contra un hotel lleno de periodistas, calificado como crimen de guerra por la Convención de Ginebra?".

También denuncian las afirmaciones que han tenido que escuchar desde 2003 de "políticos y tertulianos" de que el periodista "sabía a donde iba". "Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero jamás pensábamos que mi gobierno nos apuñalaría por la espalda", ha aseverado el hermano, para lamentar que les hayan dejado "sin armas legales para sentar a los responsables en el banquillo de los acusados como se hizo en Núremberg".

Pero ha enfatizado: "Mi hermano iba a documentar la guerra, no era la primera vez que estaba en Irak; no era un loco, le gustaba su trabajo. Sabían perfectamente dónde disparaban, apagaron las tres señales que emitían en directo ese 8 de abril en Bagdag".

Es más, Couso ha cargado contra la postura del entonces presidente del Gobierno José María Aznar en relación a ETA cuando decía que "no es solo asesino el que aprieta el gatillo". "Todavía hoy hay mucha gente que no ha condenado el ataque a mi hermano", ha advertido, y ha denunciado que su cuñada y sus sobrinos no han recibido "ni un euro".

"La vida sigue. No vamos a abandonar esta causa; no solo por mi hermano, se lo debemos al conjunto de la población y a la profesión del periodismo, no es una causa partidista", ha remachado.

Tras escuchar a los grupos políticos, el hermano del periodista ha agradecido la postura "valiente" del PP al reconocer el asesinato como un crimen de guerra y ha instado a PSPV y Unides Podem a "presionar" a sus homólogos en el Congreso. Compromís, por su parte, se ha comprometido a retomar una iniciativa en Les Corts para evitar que este tipo de casos queden impunes.

A principios de marzo, la Abogacía del Estado anunció el recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional de condenar a España a indemnizar a la familia de Couso por no defender sus intereses frente a EEUU. El Estado había sido condenado a pagar 100.000 a la mujer y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco, menores de edad cuando fue asesinado en Irak.