Familiares de víctimas y entidades cargan contra la futura Ley de concordia: "Es preocupante para la democracia"

Anuncian en una concentración en el Paredón de España la creación de la Comisión Cívica por la Memoria y la Dignidad

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas, agrupaciones memorialistas, sindicatos, políticos y personalidades del mundo de la cultura han cargado contra la futura Ley de concordia al considerar que trata de "reescribir la historia" y que es "preocupante para la democracia".

Así lo han puesto de relieve este jueves en una concentración en el Paredón de España de Paterna (Valencia) en la que, además, han anunciado la creación de la Comisión Cívica por la Memoria y la Dignidad para ofrecer una respuesta "democrática y plural" que implique a los sectores "más amplios posibles de la sociedad".

El acto se ha celebrado este 28 de marzo, el día que la actual ley autonómica de memoria señala como jornada del recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y, en esta ocasión, se ha centrado en la protesta contra la proposición de ley de la concordia, presentada por el Partido Popular y Vox en Les Corts Valencianes.

El Paredón de España ha sido el lugar escogido para la protesta, porque las asociaciones consideran que es un "espacio en peligro" y "víctima de la desregulación generalizada que quiere implantar la ley de concordia".

Durante la convocatoria se ha leído un manifiesto en el que los colectivos que integrarán la comisión aseguran sentirse "directamente amenazados" con la proposición de ley de la concordia, porque supone el "inicio de una época convulsa para los memorialistas".

En este sentido, critican que la ley "pone al franquismo en situación de igualdad con las democracias", al tiempo que apuntan que supone una "amenaza" para la historiografía moderna: "Nos preocupa que haya políticos que se consideran demócratas y que sean capaces de proponer estas leyes".

Del mismo tiempo, comparan la proposición de ley del PP y Vox con la ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat aprobada en 2017. Las asociaciones memorialistas aseguran que la propuesta registrada en Les Corts son "siete páginas basadas en desregular la memoria" y señalan que aspectos como el procedimiento de las exhumaciones no queda recogido en el texto. "Una administración que no tenga regulación sobre un tema es que no van a hacer nada", han sostenido.

"GRAVE ATAQUE A LA SOCIEDAD"

En esta línea, el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana (GRMHCV), Matías Alonso, ha asegurado que la incitativa de populares y Vox es un "grave ataque a la sociedad valenciana", porque "más que hablar de memoria, únicamente la están desregulando".

Respecto al Paredón de Paterna, ha defendido que los colectivos memorialistas continuarán con su petición de construir un "memorial digno, porque fue el segundo lugar de España donde más personas fusilaron en la posguerra".

Al mismo tiempo, ha anunciado que el objetivo de la Comisión Cívica por la Memoria y la Dignidad será ofrecer una "respuesta a las intenciones del PP y Vox", a la vez de "reivindicar ante las instituciones" junto a entidades sociales y culturales.

"Vamos a acogernos a la única ley que no pueden derogar, la ley estatal de memoria democrática para todos los aspectos que quedan desregulados, porque la nueva ley de concordia no se habla del procedimiento para exhumar ni de la memoria en la escuela", ha señalado.

"EL GOBIERNO MÁS ULTRA DE LA HISTORIA"

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha cargado contra el "revisionismo de todas las leyes democráticas" que impulsó el gobierno del Botànic, a la vez que ha criticado que la proposición de ley de concordia trata de "revisar la historia, dignificar la dictadura y rehacer la historia".

"El PP es rehén de la ultraderecha y se ha convertido en el gobierno más ultra de la historia del autogobierno valenciano", ha subrayado. Del mismo modo, ha calificado la iniciativa de los populares y Vox como una "mala noticia para todos aquellos que han luchado por la libertad": "No podemos consentir retroceder al pasado más oscuro".

Fernández-Bielsa ha mostrado el "rechazo" del PSPV a esta proposición de ley por "dulcificar la dictadura" y ha anunciado que los socialistas presentarán enmiendas en Les Corts para que las víctimas "no caigan en el olvido" e impulsarán "ayudas necesarias" desde la Diputación de Valencia para la apertura de fosas comunes.