Feijóo participa este viernes en un acto de precampaña del 29N en València junto a Llorca y otros dirigentes del PPCV

Archivo - Imagen de archivo de Juanfran Pérez Llorca (i) y Alberto Núñez Feijóo (d) - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este viernes en un acto de precampaña en la ciudad de València de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al que asistirán, entre otros representantes y dirigentes, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

Con este evento, que se celebrará a las 18.30 horas en el Palau de Les Arts, los 'populares' valencianos quieren reivindicar que la Comunitat Valenciana está "preparada para el cambio, de la mano de Alberto Núñez Feijóo". "Este viernes tenemos una cita clave para demostrar que estamos preparados para derrotar al 'sanchismo' y reconstruir España", ha anunciado este martes la formación.

Desde el PPCV han transmitido a Europa Press que la intención con este acto es exhibir músculo en la Comunitat Valenciana antes del inicio de la campaña ante la próxima convocatoria electoral y poner en valor la importancia del PP valenciano a nivel nacional.

En este sentido, han destacado la importante presencia de la delegación del PPCV en el primer acto de precampaña del PP celebrado hace dos fines de semana en Madrid, al que Pérez Llorca "no fue solo", sino "acompañado de la delegación más amplia de toda España". "Estaba donde tenía que estar", han resaltado, ante una campaña electoral que es "importante" también para los 'populares' valencianos en el camino de Feijóo hacia La Moncloa.

LOS CANDIDATOS, "EN TIEMPO Y FORMA"

Precisamente, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, preguntado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes sobre cuándo se harán públicas las listas del PP para el 29N y por si la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, será la cabeza de lista por Valencia, ha ironizado con que el "calendario interno" de la formación "levanta más expectación que cualquier otra cosa", pero ha garantizado que los candidatos se conocerán "en tiempo y forma". "Todo el mundo tranquilo", ha señalado.

Dicho esto, ha resaltado que el PP tendrá a "los mejores"" y los ha contrapuesto con la hasta ahora delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Pilar Bernabé, que será la cabeza de lista del PSOE por Valencia y que, a su juicio, "no aporta nada". "Prefiero esperar y hacer las cosas bien", ha indicado Pastor, que ha insistido: "Con tiempo y plazos tendremos a los mejores candidatos".

SE DA POR HECHO QUE HABRÁ CAMBIO Y SUENA CAMARERO

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por dosificar la comunicación de las listas que el partido presentará a las elecciones generales del 29N, mientras crece el nerviosismo entre sus diputados y senadores por el "hermetismo" de su jefe de filas. Por lo pronto, ya se conocen algunos nombres, como el de Xavier García Albiol como cabeza de cartel por Barcelona o el de Sergio Sayas como número dos de la lista conjunta al Congreso entre UPN y PP.

Además, se da por hecho que el PP optará por el cambio en dos grandes ciudades como Barcelona y València. En la primera, no repite como número uno Nacho Martín Blanco, exmiembro de Ciudadanos, sino que Feijóo ha optado por el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, un perfil para atraer voto más fronterizo con Vox por su discurso contundente en materia de seguridad e inmigración.

En el caso de Valencia, en 2023 encabezó la candidatura Esteban González Pons, quien regresó a Bruselas como eurodiputado en las últimas elecciones europeas. En las quinielas aparece como posible cabeza de cartel Susana Camarero, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, lo que le obligaría a dejar el cargo.

En el caso de Alicante y Castellón, se da por sentado que Feijóo apostará por la continuidad con la confirmación de Macarena Montesinos, actual secretaria del Grupo Popular en el Congreso, y por Alberto Fabra, 'expresident' de la Generalitat.

BALDOVÍ INCIDE EN EL "OLVIDO" DE LLORCA

Se da la circunstancia de que, el pasado sábado, el PPCV celebró un acto de precampaña en València con la participación del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons, la propia Susana Camarero y otros dirigentes como el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la alcaldesa de València, María José Catalá.

Sobre este acto, precisamente el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado este martes "extrañado" ante la ausencia del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en el mismo. "No sabemos a quién es atribuible el olvido y si es premeditado para hacerle el vacío", ha deslizado, y ha hecho hincapié en que todavía "no sabemos quién será el candidato" del PPCV para las próximas elecciones autonómicas.