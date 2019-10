Feliu Ventura publica 'Convocatòria', un libro disco que invita a la gente a descubrir su "poder transformador"

Publicado 03/10/2019 15:16:52 CET

Feliu Ventura - JUAN MIGUEL MORALES

El músico valenciano explora nuevos ritmos en un álbum "positivo" que reivindica los "himnos pequeños, domésticos y asamblearios"

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feliu Ventura lanzará el próximo 11 de octubre su último trabajo: 'Convocatòria'. Tras ocho años sin sacar un disco con canciones propias, el músico valenciano explora nuevos ritmos en 11 "himnos pequeños, domésticos y asamblearios" con los que invita a la gente a "descubrir su papel transformador", siempre en un tono "marcadamente positivo". "Las canciones por sí mismas no cambian el mundo pero sí convocan a la gente que lo cambia".

El álbum va más allá y las canciones se acompañan de textos escritos por catorce personas que quieren "transformar el mundo cada día" y que son "referentes políticos y sociales para el músico". Así, 'Convocatòria' se convierte en un disco-libro con las reflexiones de Marc Granell, Gemma Pasqual Josep Vicent Frechina, Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart (des de la cárcel), Natza Farré, David Fernàndez, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà, Mateu Xurí.

A cada uno de ellos, Ventura les envió una carta con la letra de una de sus nuevas canciones y les "convocó" a reflexionar en un texto sobre ella. Solo después de recibir sus escritos grabó el álbum, que recibe la "influencia" de sus allegados. Así lo ha desvelado este jueves durante la presentación de 'Convocatòria' junto a la escritora Gemma Pasqual.

Desde el pop-rock anglosajón hasta la música mediterránea, toques de música clásica y electrónica, Feliu Ventura explora nuevos estilos "sin complejos" aunque sin olvidar su "marca de autor" en este trabajo que cuenta con los arreglos de Borja Penalba y Pau Chafer, y una pequeña colaboración de Pep Gimeno 'Botifarra' y Ginestà.

"COSAS IMPOSIBLES HAN SIDO POSIBLES"

Para Ventura, 'Convocatòria' es el resultado de un profeso de trabajo largo y exigente que llega cuando ya compuesto las 11 canciones, --la cifra habitual en sus discos--, y las letras son "hijas de este momento, con referencias a la actualidad pero para escuchar más veces".

En todo caso, su intención es reivindicar que "cosas imposibles han sido posibles" y cabe "estar contentos", eso sí, con una "sonrisa militante", ha precisado. En un "mundo que tiende a destruir las pequeñas cosas", Ventura apuesta por ellas.

Para la escritora Gemma Pasqual este es el trabajo más "maduro" de Feliu Ventura, con un mensaje "comprometido y de optimismo" que invita a "escuchar, leer y reflexionar", pero que sobre todo llena de "felicidad".

Preguntado otros de los colaboradores del libro-libro, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que escribe un texto desde la cárcel de Lledoners, y qué espera de la sentencia del jucio del 'procés', Feliu Ventura ha señalado que no espera "nada bueno" porque la emite "un Estado que es todo lo contrario de lo que significamos nosotros como país mediterráneo, abierto y con luz. Es un estado feudal que no entiende otra cosa que la violencia epxresada de muchas maneras, no solo físicamente", ha lamentado. Según

Según Ventura, "lo hemos visto en los últimos años y lo vemos cada día que alguien intenta hablar valenciano y se lo ponen díficil. Sabemos que significa eso y que nosotros significamos otra cosa, porque somos gente mediteráneoa, con ojos abiertos al mundo y cosmopolitas, y no estamos cerrados en nosotros mismos, vivimos en un lugar donde crece la vida en la huerta y la vida es fácil y feliz si no viene alguien a ponértela dificil", ha concluido.



PRÓXIMOS CONCIERTOS

Los temas de 'Convocatòria' podrán escucharse en directo en los conciertos que Feliu Ventura tiene ya confirmados, de entrada ya están a la venta: el 9 de noviembre a la Feria Trovam de Castelló, el 29 de noviembre en el Teatre El Micalet de València, el 12 de octubre a la Fira Mediterrània de Manresa, el 13 de octubre en Banyoles, el 8 de noviembre en Sant Celoni, y a principios del 2020 en Barcelona.

Ventura ha estado ocho años sin sacar disco en solitario pero sin dejar una intensa y variada actividad creativa. Desde 'Música i lletra' (Propaganda Pol Fet! 2011), Feliu Ventura ha hecho el documental 'La memòria de la música', ha publicado el vinilo 'Vers l'Infinit' y la réplica digital 'Referents' para celebrar veinte años de trayectoria. También ha escrito su primera novela 'Com un record d'infantesa', ha hecho el espectáculo 'Libres. Batalles. Cançons' con Xavi Sarrià y ha lanzado dos trabajos con el trío de reggae lo-fi Xerramequ y els Aborígens, el EP 'Montserrat' y el disco de larga duración 'Sessions Ferotges'.