Fernando Delgado: "Los hombres y las mujeres tenemos un interior de sexualidad profunda y variable"

Llega a las librerías 'Todo lo que necesita ser dicho', una reflexión sobre la doble moral en formato de periodismo literario

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor Fernando Delgado regresa a las librerías con 'Todo lo que necesita ser dicho' (Planeta), una reflexión, en forma de periodismo literario, sobre el sexo, en concreto acerca de la homosexualidad, y la doble moral de instituciones como la Iglesia. El autor defiende en este ejercicio ensayístico que "los hombres y las mujeres tienen un interior de sexualidad profunda y variable" y aboga por caminar "hacia la naturalidad".

Así lo ha manifestado el escritor y periodista de origen canario afincado desde hace años en Faura (Valencia) en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento este martes de este nuevo libro, en el que Delgado "no se muerde la lengua".

"He escrito muchos libros a lo largo de los años y ahora que paso de los 70 he decidido publicar este, que tiene que ver con la homosexualidad. Yo soy homosexual, pero en realidad, nunca me he hecho eco de ello, no porque tuviera que ocultarlo, sino porque no venía al caso", ha explicado, aunque, no obstante, ha precisado que ser homosexual en el franquismo era "fastidiado".

Ahora, este volumen, que recuerda, entre otros, al exconcejal socialista y destacado defensor de los derechos LGTBI Pedro Zerolo, ofrece "un compendio de una parte de la nueva aparición de la homosexualidad a partir del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero" bajo cuyo mandato se aprobó en España el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fernando Delgado aprovecha también las páginas para criticar la "doble moral de la Iglesia católica" en este tema y repasa la actitud de los últimos pontífices, entre ellos el papa Francisco, quien ha tenido "una condescendencia, una actitud muchísimo más abierta" que sus predecesores. No obstante, considera que aunque es "un hombre empático y abierto", falta "atrevimiento".

Respecto a la clase política, cree que España avanza en la normalización y pone como ejemplo que cuando "Zapatero estableció el matrimonio homosexual, el PP fue a los tribunales, pero hoy en día eso ha pasado". "Otra cosa es --ha proseguido-- que haya un partido de extrema derecha, profundamente reaccionario, es una putrefacción infernal".

Delgado asevera que él mismo ha tenido "una conciencia socialcristiana". "Cuando era joven, mis amigos comunistas me llamaban socialdemócrata de mierda; yo era cristiano por la mañana y por la noche no", ríe.

ACABAR CON "LA TERMINOLOGÍA Y LOS ESTEREOTIPOS"

El autor se refiere también a manifestaciones públicas sobre la propia sexualidad como la reciente del cantante Pablo Alborán. "Son

gestos naturales, si una persona hace una declaración pública de homosexualidad es bienvenida", ha considerado el escritor, que insiste en que hay que ir hacia "la naturalidad" en este tema y acabar con la "terminología y los estereotipos".

"Todo esto debería llevar a un camino de normalidad, que cada cual lleve sus sentimientos dentro de sí mismo y en el seno de una familia", ha incidido.

En este punto, se ha mostrado partidario de "una familia plural" y ha apuntado que "los viejos matrimonios con varas de mando han ido pasando afortunadamente". "La sexualidad tiene más relación con el amor, con las emociones y con la cercanía", ha concluido.