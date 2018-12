Ferri tras las declaraciones de Salvador sobre Intu: "Hay que tomárselo con calma"

Publicado 18/12/2018 16:45:47 CET

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha señalado este martes al ser preguntado por su valoración de las declaraciones de la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, en las que advierte que no se pueden "cambiar las reglas del juego para evitar un determinado proyecto a mitad camino" refiriéndose a Intu Mediterrani que "estas cosas son delicadas" y "hay que tomárselo con calma".

Salvador ha afirmado que "no se pueden cambiar las reglas del juego para evitar un determinado proyecto o una determinada inversión a mitad camino" en relación a las "modificaciones que se están produciendo en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en Paterna" a cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Elena Cebrián.

Al respecto, Ferri ha indicado que "estas cosas son delicadas porque según determinadas declaraciones se está acusando de una cosa muy grave a unos determinados cargos" y considera que esto "hay que tomárselo con calma y todo irá por donde debe ir y no habrá más problema que eso".

Ha recordado que el que "sí modificó todo el planeamiento para que Intu se pudiera instalar en Paterna fue el anterior Consell de Bonig y Camps porque suelo no urbanizable se hizo urbanizable para que esta empresa se pudiera instalar".

"Yo, de momento, lo que ha dicho Salvador no se ha producido y no voy a pronunciarme. Esto se debe tomar con calma y se deben ver las cosas bien porque según lo que se dice son cosas muy graves que yo creo no son así", ha indicado.

Respecto al tuit del director general de Comercio, Natxo Costa, en el que escribió #IntuGoHome, ha señalado que cree que "ese tipo de comentarios no se deberían hacer tampoco públicamente".