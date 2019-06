Ferri, la dragqueer Liz Dust y otras personas LGTBI instan a "ponerse en la piel" del colectivo en un corto documental

Actualizado 28/06/2019 17:04:25 CET

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, la 'dragqueer' y artista contemporánea Liz Dust y personas anónimas LGTBI comparten sus vivencias y reflexiones en el corto documental valenciano 'Testigos del Orgullo', una "visión emocional" de la realidad del colectivo que insta a "ponerse en su piel".

Bajo la dirección del valenciano Carlos Giménez, este vídeo de 13 minutos de duración reúne diferentes voces, públicas y anónimas, que comparten su visión, reflexiones, sus inseguridades y opiniones sobre el mundo que las rodea. Así, pone el foco en la ruptura de roles de género, la homofobia, plumofobia, machismo, bisexualidad, travestismo, transexualidad, las formas de educar y el respeto.

Giménez ha explicado a Europa Press que, desde su experiencia personal de convivencia con personas LGTBI y grupos en los que predomina la heterosexualidad, decidió grabar un corto para lograr "un entendimiento entre ambos", "para que la gente que no es del colectivo se ponga en su piel".

"No pretendo cambiar muchas cosas, pero sí que sepan entender y que las personas que tienen problemas para salir del armario tengan referentes como los que salen en el vídeo, que sepan que no están solas", ha subrayado.

Con este objetivo, empezó a reunir a personas anónimas que cubriesen "todas las letras LGTBIQ" y decidió también incluir al portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Fran Ferri, para que pudiera "el punto de inicio" en el que se encuentra el colectivo y las políticas impulsadas por el Consell en este ámbito.

Además, sumó el testimonio de Liz Dust, "muy conocida en el mundo de la noche de la Comunitat" por sus espectáculos, teatros y pinturas, para "hablar del arte queer, de cómo una persona puede tener dos identidades, cómo somos capaces de explorar nuestro cuerpo".

FERRI: "PASÉ SIETE AÑOS DE MI VIDA SIENDO UN ENFERMO"

En el vídeo, el síndic de Compromís, Fran Ferri, denuncia que "todos" los miembros del colectivo sufren "violencia, verbal, psicológica y física". Asegura que "hay muchos casos" y explica que a él mismo por ir con su pareja por la calle le han llamado "maricón".

"Nací en el 84, en el 84 cuando alguien como yo nacía era considerada una persona enferma todavía por la Organización Mundial de la Salud (OMS), eso no cambió hasta el año 91. Me pasé siete años de mi vida siendo un enfermo aunque yo no lo sabía", ironiza.

Durante el documental, el portavoz de Compromís en Les Corts destaca que "había una universidad que decía que la homosexualidad era como el tabaquismo", "como un vicio", cuando "es una cuestión de poder querer, de poder relacionarse con la gente con la que tú deseas".

Bajo estas premisas, señala que "la base de las políticas LGTBI, como la ley LGTBI o la ley trans aprobadas estos pasados cuatro años, lo que buscan es cambiar la lógica del sistema", "ir trabajando haciendo una sociedad más inclusiva".

Ferri lamenta que "hay gente que se dedica a predicar el odio, no hay más que ver al arzobispo de Valencia y determinados grupos políticos que están apareciendo en las instituciones, que vienen a decir que no debemos tener los mismos derechos que todas las personas". "Debemos conseguir que lo normal sea que todo el mundo sea diferente", concluye.

EL ARTE LIGADO AL TRAVESTISMO

Junto al político, también aparece en el documental la artista 'dragqueer' Liz Dust, para quien "el arte va ligado totalmente al travestismo", cuando es una práctica "relacionada con lo perverso, con el vicio". A su juicio, "existe un pudor hacia el cambio de imagen" y hay "homosexuales justamente que no se travisten justamente por miedo" y las "inseguridades que genera la propia sociedad".

"La sociedad no es tan estructurada, las sexualidades son muy abiertas, tienen muchos matices, y parece que esas realidades no se ven, que las personas necesitemos jaulas para que nos digan 'por aquí sí, por aquí no'", critica.

Con todo, 'Testigos del Orgullo' pretende llegar a "cuanta más gente mejor", que las personas LGTBI puedan mostrar este vídeo a su entorno y conseguir que "puedan entenderlas mejor", ha destacado su autor, que avanza que algunos docentes se han puesto en contacto interesados en proyectar el vídeo en sus aulas. El corto forma parte del proyecto 'Cinética Emocional'.