Ferri: "Me preocupa que Cs y PP estén poniendo encima de la mesa la posibilidad de pactar con un partido fascista"

Publicado 04/12/2018 15:27:12 CET

Compromís recibió ayer "muchas llamadas de gente que quería afiliarse después de lo que había pasado en Andalucía"

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que "partidos como PP y Cs estén poniendo encima de la mesa la posibilidad de pactar con un partido de extrema derecha y fascista como VOX que, entre otras cosas, lleva en su programa eliminar leyes contra los más vulnerables o las personas LGTBI".

Así lo ha indicado Ferri en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, preguntado por el resultado de las elecciones en Andalucía y si estos se pueden leer en clave valenciana. Al respecto, ha señalado que la política en la Comunitat "no está aislada de lo que pasa en el resto de España", pero hay "una situación política diferente de partida".

En este sentido, ha explicado que mientras en Andalucía había un gobierno del PSOE desde la transición y, por tanto, "no había habido un cambio", en la Comunitat se produjo hace cuatro años y fue "un cambio en el que los tres partidos del Botànic --PSPV, Compromís y Podem-- llegaban a un pacto con los programas encima de la mesa sobre lo que la gente había votado y estamos cumpliendo con ese pacto".

Además, ha considerado que uno de los factores que ha influido en la abstención en Andalucía ha sido que "parte de la gente que votó a Susana Díaz no se sentía cómoda con ese pacto con Cs y, por tanto, se quedaron en casa". "Es el momento de estar preocupados, pero no de parar y continuar trabajando por mejorar la vida de los valencianos y de ponerse en acción", ha resaltado.

"Yo tengo dos sobrinas y a mí me preocupa que cuando sean mayores vayan a la calle con miedo si esta gente continua avanzando y se les da carta blanca por parte de los partidos de la derecha tradicional para continuar haciendo este tipo de políticas", ha comentado.

AFILIACIONES

Sin embargo, ha explicado que también existe una parte "positiva" de esta situación y es que este lunes en Compromís se recibieron "muchas llamadas de gente que quería afiliarse después de lo que había pasado en Andalucía".

"Creo que eso es una cuestión positiva que la gente reaccione y eso es lo que pedimos a los valencianos de cara a las próximas elecciones: que no se queden en casa y salgan a trabajar para que la gente que no respeta los derechos humanos no llega nunca al poder", ha subrayado.

Ferri ha considerado, respecto a la abstención, que el panorama de la izquierda en la Comunitat es distinto porque hay más oferta y "cuanto más amplía sea la oferta desde la izquierda, más fácil es que los ciudadanos no se queden en sus casas porque se pueden sentir mejor representados".

"Aquí hay un factor diferencial y es que está Compromís que tiene un discurso diferente al de Podemos y PSPV y que amplía la oferta electoral que posiblemente si hubiera existido en Andalucía posiblemente mucha gente hubiera ido a votar", ha manifestado para señalar que tanto Podemos como el PSOE en Andalucía deberían de "hacer autocrítica" sobre lo que han hecho en los últimos años.

SE VE "SEÑALADO" SI ENTRA VOX

Preguntado por la equiparación entre Podemos y Vox, Ferri ha subrayado que el partido que lidera Santiago Abascal es "fascista" y la formación morada "no lleva en su programa ataques contra los derechos humanos". "Yo no veo ninguna cuestión fascista en el programa de podemos. No es comparable", ha manifestado.

Ha insistido en que el programa de VOX va "contra los derechos humanos" y contra el derecho de personas como él. "Yo como persona homosexual si entra VOX a gobernar estoy señalado", ha puntualizado para preguntarse: "¿El hecho de quitarme a mí derechos o a las mujeres maltratadas y víctimas de violencia machista resuelve el problema de la gente?".

Además, ha negado que se trate de una formación que apueste por la regeneración ya que ha explicado que tanto el partido como su portavoz "vienen de la derecha corrupta que ha gobernado España". "Este señor fue colocado a dedo por el ala más corrupta del PP, Esperanza Aguirre y, por tanto, no puede ser el adalid de la corrupción, como mucho será la muleta", ha incidido.