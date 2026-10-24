La Filmoteca Valenciana organiza un seminario sobre clásicos del cine español centrado en la película 'El pisito'

El Institut Valencià de Cultura recupera los seminarios monográficos sobre cine español promovidos por la Filmoteca en las últimas décadas - GVA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), a través de la Filmoteca Valenciana, organiza del 25 al 27 de noviembre un seminario sobre clásicos del cine español centrado en el estudio de la película 'El pisito' (1959).

El largometraje, dirigido por Marco Ferreri e Isidoro Martínez Ferri, está basado en la novela homónima de Rafael Azcona (1926-2008) y la actividad coincide con el ciclo que la institución ha dedicado al guionista y escritor con motivo del centenario de su nacimiento.

Dirigido por el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Santiago de Compostela, José Luis Castro de Paz, el encuentro reunirá a una decena de especialistas para analizar la relevancia histórica y cinematográfica de la obra, así como su impacto en la historia del cine español y sus conexiones con otros títulos de la época, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa forma parte de las actuaciones vinculadas al 'Plan Endavant' de la Generalitat, destinadas a favorecer la actividad cultural y académica en municipios afectados por la dana de 2024. Por este motivo, buena parte de las sesiones se tendrán lugar en el Centre Cultural de Picanya y las personas residentes en estas poblaciones podrán inscribirse gratuitamente.

Asimismo, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha explicado que el seminario pretende "recordar la importancia de este clásico dentro de la historia del cine español, proponer nuevas aproximaciones críticas al estudio de la película y difundir su legado entre las nuevas generaciones de profesores, estudiantes universitarios y aficionados al cine".

"Con esta iniciativa, recuperamos los seminarios sobre clásicos de cine español que organizaba anualmente la Filmoteca en décadas pasadas y cuyo recuerdo aún sigue vivo gracias a la publicación de los magníficos estudios monográficos que acompañaban aquellos encuentros académicos sobre cintas como 'Furtivos', 'La caza', 'El espíritu de la colmena', 'Bienvenido Mr. Marshall', 'Calle Mayor', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'El extraño viaje' o 'Arrebato'", ha añadido Gosálbez.

PROGRAMACIÓN

El seminario comenzará el miércoles 25 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau con una mesa redonda dedicada a 'El pisito' y el centenario de Rafael Azcona.

En ella participarán el director del seminario, José Luis Castro de Paz, el actor Pepe Viyuela, y el dramaturgo y guionista Bernardo Sánchez, uno de los mayores especialistas en su obra y coautor, junto a Seoane, de la adaptación teatral de 'El pisito' que protagonizó Viyuela en 2009.

Por otro lado, las sesiones académicas continuarán el jueves 26 de noviembre, a las 10.00 horas, en el Centre Cultural de Picanya. Tras la presentación del seminario y la ponencia inaugural de Bernardo Sánchez, intervendrán la catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, Carmen Arocena, y el catedrático jubilado de Historia y Teoría del Cine de la Universidad de Barcelona, José Enrique Monterde.

La jornada incluirá una mesa redonda y, a partir de las 16.30 horas, las ponencias de la historiadora del cine y técnica de programación de la Filmoteca Valenciana, Áurea Ortiz, y el catedrático emérito de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco, Santos Zunzunegui.

En cuanto al viernes 27 de noviembre, a las 09.30 horas el Centre Cultural de Picanya acogerá la presentación de las ponencias de José Luis Castro de Paz; la profesora de Literatura en la Universidad Carlos III de Madrid, Alba Gómez; el profesor de Comunicación Audiovisual en la Universitat de València, Manuel de la Fuente; y la investigadora especializada en bandas sonoras, Estibaliz Santamaría. Todos ellos participarán en una mesa redonda al final de la mañana.

Por la tarde, la jornada incluirá la ponencia de la profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, Marta Pérez Pereiro, además de un coloquio con el público.

La programación concluirá esa misma tarde, a las 18.30 horas, con la proyección de 'El pisito' en la Filmoteca Valenciana. La sesión contará con la participación de José Luis Castro de Paz y Bernardo Sánchez, que mantendrán una charla con los espectadores.

INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS

El precio de la inscripción general es de 30 euros, mientras que para estudiantes su importe desciende a 20 euros. Además, la matrícula da derecho al certificado de asistencia y al libro donde se recogerán las ponencias presentadas durante el seminario.

Sin embargo, la asistencia como oyente será gratuita, del mismo modo que la inscripción para personas residentes en las poblaciones afectadas por las riadas de 2024. Esta última condición deberá acreditarse en el momento de solicitar el certificado de asistencia, ha indicado el comunicado la organización.