Finaliza el asfaltado de la calle Colón, cuyas obras avanzan con miras a estar listas en la campaña comercial de Navidad

Finaliza el asfaltado de la calle Colón, cuyas obras avanzan con miras a estar listas para la campaña comercial de Navidad - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha finalizado los trabajos de asfaltado de la calle Colón, con lo que esta actuación de remodelación integral entra en su recta final, con miras a que quede concluida antes de la campaña comercial de Navidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Este jueves finalizó la señalización horizontal posterior a la adecuación del asfaltado con pavimento fonoabsorbente, que reducirá hasta 10 decibelios el ruido del tráfico rodado, y un 20 por ciento las emisiones de CO2.

La intervención dotará de mayor seguridad de las personas a pie, al trasladar los aparcamientos de motos y eliminar obstáculos en las aceras. Una vez completada esta fase, han comenzado los trabajos de marcaje y señalización de los viales, los pasos de peatones y los distintos elementos de ordenación del tráfico, que permitirán completar la renovación de esta importante arteria comercial del centro urbano.

La actuación ha supuesto la renovación de más de 8.100 metros cuadrados de pavimento de granito en las aceras y alrededor de 12.000 metros cuadrados del denominado asfalto fonoabsorbente en la calzada, un nuevo firme que contribuirá a reducir el ruido y las emisiones, lo que permitirá mejorar el confort ambiental de la zona.

Asimismo, los nuevos separadores del carril bici serán de caucho para garantizar la seguridad de las personas usuarias. Y, además, se han trasladado los aparcamientos para motocicletas y se han retocado y mejorado las aceras también para mejorar la seguridad.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado el avance de las obras y el cumplimiento de los plazos previstos, con el objetivo de que la calle Colón esté preparada para afrontar uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

El edil ha subrayado que la intervención permitirá mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad, al tiempo que se renueva su imagen urbana y se hace más cómodo el tránsito de peatones. "El objetivo de la intervención no es únicamente renovar el pavimento, sino mejorar el conjunto de la calle Colón, ganar espacio para las personas y ofrecer un entorno más ordenado y agradable", ha explicado.

UNA ACTUACIÓN INTEGRAL

Las obras de remodelación integral de la calle Colón de València comenzaron el pasado mes de junio y se han desarrollado de manera planificada para compatibilizar los trabajos con la movilidad y la actividad comercial. El proyecto, que ejecuta la firma Pavasal, y que forma parte del Plan Valentia, abarca una superficie aproximada de 21.900 metros cuadrados y cuenta con una inversión municipal superior a los dos millones de euros.

El proyecto ha incluido la retirada de elementos de las aceras que dificultaban el tránsito peatonal. La remodelación incluye también la renovación del mobiliario urbano, con la instalación de 60 bancos y sillas y 90 papeleras, e intervenciones en la señalización, la accesibilidad y los semáforos específicos para bicicletas.