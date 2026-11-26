Mapa de alertas en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido el final de todas las alertas meteorológicas vigentes en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana, en un mensaje publicado en redes sociales, pasadas las 16.30 horas de este jueves.

Para esta jornada, solamente había alerta amarilla por vientos en el interior y litoral norte de Castellón. Las rachas de viento han alcanzado los 47 kilómetros por hora en Zarra; 41 en Chelva; 32 en Sollana; 29 en Xàtiva; 28 en Oliva y también 28 en el Aeropuerto de Valencia, de acuerdo a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana.