La Fira i Festes de Gandia y el Tío de la Porra, declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico - AYUNTAMIENTO DE GANDIA

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha otorgado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana a la Fira i Festes de Gandia (Valencia) y el Tío de la Porra.

La resolución llega después de que el Ayuntamiento presentara el pasado 13 de julio la solicitud para la obtención de esta distinción y establece, además, la inscripción de oficio de la declaración en el Registro Especial de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que "es un reconocimiento a toda la ciudad, que vive intensamente la Fira i Festes y que sabe que el Tío de la Porra y la Fira i Festes son dos de los elementos identitarios más importantes y de los que más orgullo sentimos quienes somos de Gandia".

Prieto ha señalado que esta declaración "es el primer paso para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional" y ha puesto en valor el origen histórico de la celebración: "Es Fira por privilegio real del rey Jaime II desde 1310 y esta tradición, tan viva y tan actual, se mantiene gracias a que juntos hacemos ciudad y que, con orgullo, celebramos, compartimos y expresamos lo mejor de nuestros valores con nuestras fiestas".

En este sentido, el alcalde ha remarcado, en un comunicado, que el objetivo es continuar avanzando en el reconocimiento de la celebración: "Ahora pasa al siguiente paso, que sea declarada de Interés Turístico Nacional. Gandia será, en ese momento, una de las seis ciudades de España en tener tres celebraciones de Interés Turístico Nacional, además de las Fallas y la Semana Santa".

El reconocimiento autonómico se produce después de que, el pasado mes de enero, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), se anunciara el inicio de los trámites para impulsar el expediente de la Fira i Festes de Gandia. La declaración otorgada ahora supone el reconocimiento oficial de una celebración que forma parte del patrimonio festivo, cultural y social de la ciudad.

Con esta resolución, la Fira i Festes de Gandia y el Tío de la Porra se incorporan al catálogo de celebraciones reconocidas oficialmente por la Generalitat Valenciana como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. La distinción refuerza, asimismo, la proyección exterior de la celebración y contribuye a consolidar Gandia como destino de interés para turistas y visitantes.

MÁS DE SIETE SIGLOS DE HISTORIA

La Fira de Gandia tiene sus orígenes en 1310, cuando el rey Jaime II concedió a la entonces villa el privilegio de celebrar un mercado anual. Más de siete siglos después, la celebración mantiene su carácter popular y continúa reuniendo cada año una amplia programación de actividades culturales, musicales, tradicionales, patrimoniales y festivas dirigidas a públicos de todas las edades.

Uno de los elementos más representativos de la celebración es el Tío de la Porra, una figura estrechamente vinculada al inicio de las fiestas y reconocida como Bien de Relevancia Local Inmaterial. Cada año, el sonido de sus tambores y la tradicional visita a los centros educativos marcan simbólicamente el inicio de la Fira i Festes, convirtiéndose en una de las imágenes más características y reconocibles de Gandia.

La declaración de Interés Turístico Autonómico supone así un reconocimiento a la historia, la tradición y la singularidad de una celebración profundamente arraigada en la ciudad, al tiempo que abre una nueva etapa para continuar impulsando su promoción y proyección más allá del territorio valenciano.