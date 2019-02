Garicano espera el apoyo de los militantes de Cs en primarias y se ve con "mucha ilusión" de ir al Parlamento Europeo

Publicado 04/02/2019 20:52:34 CET

El precandidato ve "trágico" que los PGE "dependan" de independentistas y cree que España "debe liderar" el reconocimiento a Guaidó

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos (Cs) y precandidato a las elecciones europeas, Luis Garicano, ha señalado que espera contar con el apoyo de los militantes de la formación naranja, ya que tiene "mucha ilusión" por ir al Parlamento Europeo a "luchar por las ideas liberales en Europa".

Así se ha pronunciado Garicano este lunes en declaraciones los medios de comunicación, momentos antes de presentar en València su libro 'El contraataque liberal. Entre el vértigo tecnológico y el caos populista' en el marco del ciclo #LetrasCañadaBlanch.

El economista ha admitido que se ha presentado "mucha gente", ya que se enfrentará a otras 235 candidaturas para la elección del que será cabeza de lista. "Espero que los afiliados me voten a mí, estoy haciendo todo lo posible, me he visto con los afiliados y estoy haciendo todo lo posible por tener esa nominación. Tengo mucha ilusión por ir al Parlamento Europeo a luchar por ese contraataque y por las ideas liberales en Europa", ha aseverado.

Asimismo, Garicano considera que es "trágico y muy peligroso" para el país que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 "dependan de unos partidos que lo que quieren es que España fracase, que las cosas vayan mal", por lo que cree que el gobierno "no debería estar poniéndose a disposición y de rodillas frente a demandas de semejantes grupos".

"No nos parece una forma que sea buena para España, Cs quiere defender los intereses de los españoles y estas cuentas no lo hacen. Ni defienden los intereses de los españoles por su contenido, no hay inversión de futuro, ni por su transparencia ni su credibilidad, son unas cuentas que no se cree nadie", ha criticado.

Por otra parte, respecto al reconocimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela, Garicano ha sostenido que España "no debe ir a remolque de los demás países europeos, sino que debe liderar siempre esta política europea en lo que respecta a Latino América".

"Somos nosotros los que mejor conocemos el continente y aquí se nos ha visto un poco despistados y sin querer tomar posición. Creo que España debe ser el país que lidere todo esto. Obviamente, me alegro de que al final España haya hecho lo que debería haber hecho desde el principio", ha resaltado.

"NO IMPONER" POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

Respecto a las políticas lingüísticas, el precandidato ha señalado que deben "invitar, ayudar y facilitar, pero no imponer". "Es un camino por el que se ha ido en Cataluña, que las demás comunidades deberían no querer andar, porque es contrario al progreso económico y a la libertad de sus ciudadanos".

Preguntado por si eso ocurre en la Comunitat Valenciana, Garicano ha señalado que la autonomía valenciana "está por detrás --de Cataluña-- en este camino, pero que desgraciadamente está andando ese mismo camino".

En este contexto, ha apuntado que cree que es "bueno" que se estudien las lenguas cooficiales, pero considera que hay políticas "de cierre y no de apertura". "En todos los segmentos, la economía no está tirando lo que debería y, en parte, creo que es por este esfuerzo, que en vez de ser esfuerzos por formar y abrir al mundo son esfuerzos por cerrar, volver al pasado y me parece un poco contraproducente", ha resaltado.