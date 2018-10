Gaspar dice que no pedirá a Rius "nada" que no sea ir al juzgado y aboga por "no destrozar la presunción de inocencia"

Publicado 02/10/2018 15:15:27 CET

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha indicado este martes que al diputado provincial de Cultura y portavoz de Compromís en esta institución, Xavier Rius, citado como investigado en un juzgado de València, no le pedirá "nada" que no sea acudir a esta instancia judicial para dar "las explicaciones oportunas".

Asimismo, el responsable provincial ha abogado por "no destrozar la presunción de inocencia" y ha opinado que haría un "flaco favor" si entrara en que "tiene que dimitir o no tiene que dimitir".

Gaspar se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, preguntado por la citación a Rius como investigado por el Juzgado de Instrucción número 7 de València y por si considera que el diputado debería dimitir.

Este juzgado ha acordado citar como investigado a Xavier Rius tras admitir a trámite una querella de la portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de actores-mimos para la exposición permanente del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM).

"No es agradable que nadie se encuentre en circunstancias de ese tipo", ha afirmado Toni Gaspar, que ha precisado que, "como presidente de la Diputación" no va a pedir a "nada a Rius que no sea que vaya donde lo han llamado, que dé las explicaciones oportunas y que se resuelva todo".

"Nunca he creído que había que destrozar la presunción de inocencia. Nunca lo he hecho", ha agregado. En este sentido, ha comentado que "en el PP de la Diputación hay unos cuantos imputados" y ha subrayado que "nunca" les ha pedido que dimitan porque piensa "que las cuestiones judiciales se tienen que resolver allí", en el juzgado.

Gaspar ha manifestado que "la línea roja" cada uno "la ha puesto donde ha creído conveniente" y ha afirmado que él "siempre" la ha tenido "en el mismo lugar", en "la presunción de inocencia". "Que se digan las cosas donde se tienen que decir, que se resuelvan y cuando un juez se pronuncie ya diremos", ha insistido.

Respecto a la investigación a Rius, el presidente de la institución provincial ha agregado que "es un tema de fraccionamiento de contratos, un tema de la administración" y "un tema que está ahí y hay que resolver", tras lo que ha considerado que "flaco favor" haría si entrara en que "tiene que dimitir o no tiene que dimitir".

"CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN"

"Lo que tiene que dar son las explicaciones oportunas allá donde se las piden. A quien le corresponda ya dirá si tiene razón o no tiene razón", ha repetido Toni Gaspar, que ha insistido en la necesidad de "respetar absolutamente, de verdad, la presunción de inocencia".

El presidente ha añadido que aunque esta es una premisa "consagrada en la Constitución", en la actualidad, "en este mundo que nos ha tocado vivir, no se sabe dónde se ha quedado".

"Yo, personalmente, la he respetado siempre cuando he ido a debates, cuando le ha tocado al PP o a quien le haya tocado. Siempre he dicho que hay que respetarla y, por lo tanto, voy a respetarla sea Rius o sea quien sea", ha declarado.