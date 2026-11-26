La Generalitat adjudica la construcción de 126 viviendas protegidas en Sant Joan d'Alacant - GVA

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado la construcción de 126 viviendas de protección pública (VPP) en tres parcelas en Sant Joan d'Alacant (Alicante). De ellas, 32 pasarán a formar parte del parque público, según ha indicado.

Las promociones se desarrollarán dentro del Plan Vive Comunitat Valenciana y se edificarán sobre parcelas de propiedad de la EVHA mediante el régimen de permuta a cambio de obra futura. Con esta fórmula, las empresas adjudicatarias entregarán a la administración autonómica un número de viviendas equivalente al valor del suelo.

Según ha detallado la Generalitat en un comunicado, las tres parcelas están ubicadas en L'Alqueria, en el antiguo sector Parque Ansaldo. La primera, situada en el número 3 de la avenida Comunidad de Andalucía, albergará 64 viviendas, de las que 17 serán entregadas a la administración.

Por su parte, la segunda parcela, ubicada en el 5 de la calle Principado de Asturias, contará con 41 inmuebles, de los que diez irán al parque público. Mientras tanto, en la tercera, ubicada en el número 9 de la avenida Principado de Asturias, hay proyectadas 21, de los que cinco irán a la Generalitat.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROMOCIONES

Según la Generalitat, la promoción de la avenida Comunidad de Andalucía estará formada por 64 viviendas: 22 de un dormitorio, 31 de dos dormitorios y once de tres dormitorios. El proyecto contempla también 90 plazas de garaje en sótano, 64 plazas para bicicletas y 95 trasteros.

La urbanización dispondrá de piscina comunitaria, zonas verdes y ajardinadas, pérgolas y áreas de sombra, zona de juegos infantiles, espacios con aparatos biosaludables, pista deportiva y zonas de estancia y relación vecinal, ha apuntado.

Por su parte, la promoción de la calle Principado de Asturias contará con 41 viviendas: 12 de un dormitorio, dos de ellas accesibles, así como con 24 de dos dormitorios y cinco de tres dormitorios. Todas dispondrán de terraza.

El proyecto incluye 56 plazas de garaje, 31 trasteros y 41 plazas para bicicletas, además de aparcabicis en la urbanización. Entre los espacios comunes previstos figuran piscina, zona de juegos infantiles, área de aparatos biosaludables, pista de petanca y zonas verdes y ajardinadas.

La promoción de la calle Principado de Asturias número 9 estará formada por 21 viviendas, distribuidas de la siguiente manera: seis de un dormitorio, 12 de dos y tres de tres. Además, habrá un local común y contará con espacios verdes, zonas comunes, piscina, zona de aparcabicis y espacio de juegos infantiles, según la Generalitat.