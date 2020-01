Generalitat y Alcoi homenajean a Paco Aura, último superviviente de Mauthausen y ejemplo de la lucha contra el nazismo

Publicado 28/01/2020 17:01:41 CET

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) han homenajeado, este martes, a Paco Aura Boronat en el 75 aniversario de la liberación de los 22 alcoyanos y alcoyanas recluidos en campos de concentración y exterminio nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Paco Aura fue uno de los miles de presos españoles que pasaron por los numerosos campos del horror y después de haber sobrevivido a la barbarie dedicó su vida a contar su experiencia, principalmente a colegios e institutos, para que no se perdiera nunca la memoria de las víctimas del holocausto. Aura falleció en 2018 poco antes de cumplir los 100 años y fue el último superviviente valenciano del campo de concentración de Mauthausen.

Precisamente, en el marco de la conmemoración, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y el alcalde de Alcoi, Toni Francés, han visitado las instalaciones del IES Andreu Sempere que acoge la exposición 'Imágenes de la Memoria Democrática: el cómic como recurso didáctico'.

El centro ha descubierto una placa de adhesión a la red 'Mai Més' en recuerdo de todas las víctimas de los campos de concentración nazis.

A ese respecto, la consellera ha destacado que la educación es "imprescindible" para que los jóvenes conozcan "la verdadera historia, como paso previo para avanzar y asentar nuestra democracia".

Pérez Garijo y Toni Francés, junto al director de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, han participado en los actos de homenaje a Aura, celebrados en el puente alcoyano que lleva su nombre.

La consellera ha incidido en que "son precisamente los más jóvenes los que tienen que conocer la historia para que no se pervierta y se cuente de maneras que no son ciertas", y ha añadido que si no se conoce "perfectamente lo que pasó en ese momento tan oscuro de nuestra historia puede volver a repetirse".

"Por eso es tan importante que los jóvenes estén hoy aquí para no olvidar ejemplos como Francisco Aura y mantener viva su memoria, saber que hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia que tenemos ahora", ha mantenido.

Pérez Garijo ha subrayado: "Los derechos que tenemos hoy no son inamovibles, hay que defenderlos cada día, para que no se pierdan y no se vuelva a repetir una historia tan dolorosa como la vivida en Europa y en este país".

Y ha señalado que "durante estos años no se había hecho la justicia, memoria y reparación que correspondía, situación que estamos cambiando a través de iniciativas como 'Construim Memòria', en reconocimiento de las 627 personas víctimas del holocausto nazi".

La consellera de Calidad Democrática ha afirmado que se quiere imponer "el recuerdo de las mujeres y hombres que lucharon por nuestra libertad y democracia, como garantía de futuro".